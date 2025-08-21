Rusya, 2018 yılında Ukrayna gemilerinin alıkonulması davasına ilişkin BM sürecinden çekildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/rusya-2018-yilinda-ukrayna-gemilerinin-alikonulmasi-davasina-iliskin-bm-surecinden-cekildi-1098754473.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2018 yılında Ukrayna gemilerinin alıkonulması davasına ilişkin BM sürecinden çekilindiğini açıkladı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2018 yılında Karadeniz’de Ukrayna’ya ait üç savaş gemisinin alıkonulmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) sürecinden çekildiğini açıkladı.Bakanlık açıklamasında, “Rusya, 2018 Kasım ayında Karadeniz’de üç Ukrayna askeri gemisinin alıkonulmasıyla ilgili olarak 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesindeki tahkim sürecinden çekildi. Çekilme nedeni, süreçteki ciddi usulsüzlükler ve tahkim heyetinin meşru olmayan yapısıdır” denildi.Açıklamada ayrıca, “Tahkim heyeti tarafından alınacak herhangi bir karar hukuki geçerlilik taşımayacak ve Moskova tarafından tanınmayacaktır” ifadesine yer verildi.Neler olmuştu?Kasım 2018’de üç Ukrayna savaş gemisi Rusya sınırını ihlal etmiş, geçici olarak kapalı olan kara sularına girmiş ve Karadeniz’den Kerç Boğazı’na doğru hareket etmişti. Gemiler tehlikeli manevralar yapmış ve yasal talimatlara uymamıştı. Gemiler alıkonulduktan sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayı bir provokasyon olarak nitelendirmişti.Sınır ihlali yapan askerler, 7 Eylül 2019’da eş zamanlı olarak tutuklu ve mahkum edilenlerin serbest bırakılması anlaşması kapsamında Ukrayna’ya iade edilmiş, gemiler ise 18 Kasım 2019’da Ukrayna’ya teslim edilmişti.Ukrayna, 2019 yılında Lahey’deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne dava açarak Rusya’nın 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni ihlal ettiğinin tanınmasını talep etmiş, Rusya ise buna karşı yargı yetkisine ilişkin itirazlarda bulunmuştu.

