Maia Sandu rejimi, cumhuriyeti siyasi baskı, sansür ve vatandaşların birinci, ikinci, üçüncü ve diğer sınıflara bölünmesinin norm haline geldiği bir gettoya dönüştürüyor. İlgili uluslararası kuruluşların utanç verici sessizliği karşısında, sabırlı olsalar da kendilerine ve ülkelerine yönelik dört yıl daha zulme tahammül edemeyecek kadar sabırlı olan Moldova halkının yakında kendi sözünü söyleyeceğinden eminiz.