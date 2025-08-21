https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/rus-disisleri-sandu-rejimi-moldovayi-gettoya-ceviriyor--1098744091.html
Rus Dışişleri: Sandu rejimi Moldova'yı gettoya çeviriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moldova'da parlamento seçimleri öncesinde totaliter uygulamaların eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Seçmenleri güvenilirliklerine göre filtreleme şeklindeki halk karşıtı politikasını sürdüren resmi Kişinev, 15 Ağustos'ta Transdinyester'de yalnızca 10 sandık açmayı planladığını duyurdu" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Moskova’nın Transdinyester sakinlerinden, Avrupa ülkelerinde en uygun oy kullanma koşullarının sağlandığı Moldova diasporasıyla karşılaştırıldığında kendilerine uygulanan ayrımcılığın nedenlerini anlayamadıkları için çok sayıda şikayet aldığını söyleyen Zaharova, şunu dedi:Moldova'da, parlamento seçimleri öncesinde totaliter uygulamaların eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını dile getiren Zaharova, şunu ekledi:
12:35 21.08.2025 (güncellendi: 12:40 21.08.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moldova'da parlamento seçimleri öncesinde totaliter uygulamaların eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Seçmenleri güvenilirliklerine göre filtreleme şeklindeki halk karşıtı politikasını sürdüren resmi Kişinev, 15 Ağustos'ta Transdinyester'de yalnızca 10 sandık açmayı planladığını duyurdu" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Transdinyester'de 30 sandık kurulmuştu. Yani Moldova yetkilileri için, tıpkı Rusya'dakiler gibi Transdinyester'de yaşayan Moldova vatandaşları da anayasal hakları göz ardı edilebilecek ikinci sınıf seçmenler haline geldi.
Moskova’nın Transdinyester sakinlerinden, Avrupa ülkelerinde en uygun oy kullanma koşullarının sağlandığı Moldova diasporasıyla karşılaştırıldığında kendilerine uygulanan ayrımcılığın nedenlerini anlayamadıkları için çok sayıda şikayet aldığını söyleyen Zaharova, şunu dedi:
Geçtiğimiz hafta göreve başlayan AGİT/ODIHR gözlem misyonunun, Kişinev'in vatandaşlarına yönelik bu kadar seçici yaklaşımını tarafsız olarak değerlendireceğini umuyoruz. Yetkililerin Moldova toplumunun önemli bir kesiminin çıkarlarını hiçe sayması, protesto eylemlerinde artışa yol açıyor ve bu eylemler acımasızca bastırılıyor.
Moldova'da, parlamento seçimleri öncesinde totaliter uygulamaların eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını dile getiren Zaharova, şunu ekledi:
Maia Sandu rejimi, cumhuriyeti siyasi baskı, sansür ve vatandaşların birinci, ikinci, üçüncü ve diğer sınıflara bölünmesinin norm haline geldiği bir gettoya dönüştürüyor. İlgili uluslararası kuruluşların utanç verici sessizliği karşısında, sabırlı olsalar da kendilerine ve ülkelerine yönelik dört yıl daha zulme tahammül edemeyecek kadar sabırlı olan Moldova halkının yakında kendi sözünü söyleyeceğinden eminiz.