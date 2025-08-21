https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/rosatom-baskani-lihacev-hindistan-ve-cinle-isbirligimiz-genisliyor-1098742953.html
Rosatom Başkanı Lihaçev: Hindistan ve Çin’le işbirliğimiz genişliyor
Rosatom Başkanı Lihaçev: Hindistan ve Çin’le işbirliğimiz genişliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, Çin ve Hindistan ile nükleer santrallerin yapımına ilişkin yeni ortak projelere imza atmaya... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T11:58+0300
2025-08-21T11:58+0300
2025-08-21T12:02+0300
dünya
rusya
çin
hindistan
rosatom
aleksey lihaçev
nükleer güç santrali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091463206_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_5e0421876b77723241a6da6d31514bc5.jpg
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, “Çin'deki inşaat planlanandan önce ilerliyor. Xudapu ve Tianwan'da, yapımı devam eden yeni ünitelerin ilkinde ön çalışmalar başladı ve her şey planlandığı gibi gidiyor. Hindistan'da da Kudankulam Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesinin önümüzdeki yılın ortalarında devreye alınması bekleniyor ve dördüncü ünite için 2027 yılını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.Lihaçev, “Hindistan'la gündemi genişletmeye yönelik yeni paketlerin yakında olacağını düşünüyorum. Çin ile de benzer çalışmalar devam ediyor” dedi.Rosatom'un katılımıyla Çin'de, Tianwan Nükleer Santrali'nin 7 ve 8’inci üniteleri ve Xudapu Nükleer Santrali'nin 3 ve 4’üncü üniteleri inşa ediliyor. Tianwan Nükleer Santrali'nin yeni ünitelerinin 2026-2027, Xudapu Nükleer Santrali'nin ünitelerinin de 2027-2028 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanıyor.Hindistan'daki Kudankulam Nükleer Santrali'nin yapımı, toplam gücü 6 GW olan VVER-1000 reaktörlü altı güç ünitesinin yapımını kapsıyor. 1 ve 2’inci üniteler, 2013 ve 2016 yıllarında Hindistan ulusal şebekesine bağlanarak Güney Hindistan bölgesine elektrik sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/macaristan-rusya-abd-ukrayna-zirvesine-ev-sahipligi-yapmaya-hazir-1098739896.html
rusya
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091463206_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_78afb42e8a791f3df12bd702000466b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, çin, hindistan, rosatom, aleksey lihaçev, nükleer güç santrali
rusya, çin, hindistan, rosatom, aleksey lihaçev, nükleer güç santrali
Rosatom Başkanı Lihaçev: Hindistan ve Çin’le işbirliğimiz genişliyor
11:58 21.08.2025 (güncellendi: 12:02 21.08.2025)
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, Çin ve Hindistan ile nükleer santrallerin yapımına ilişkin yeni ortak projelere imza atmaya hazırlandıklarını belirtti.
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, “Çin'deki inşaat planlanandan önce ilerliyor. Xudapu ve Tianwan'da, yapımı devam eden yeni ünitelerin ilkinde ön çalışmalar başladı ve her şey planlandığı gibi gidiyor. Hindistan'da da Kudankulam Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesinin önümüzdeki yılın ortalarında devreye alınması bekleniyor ve dördüncü ünite için 2027 yılını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
Lihaçev, “Hindistan'la gündemi genişletmeye yönelik yeni paketlerin yakında olacağını düşünüyorum. Çin ile de benzer çalışmalar devam ediyor” dedi.
Rosatom'un katılımıyla Çin'de, Tianwan Nükleer Santrali'nin 7 ve 8’inci üniteleri ve Xudapu Nükleer Santrali'nin 3 ve 4’üncü üniteleri inşa ediliyor. Tianwan Nükleer Santrali'nin yeni ünitelerinin 2026-2027, Xudapu Nükleer Santrali'nin ünitelerinin de 2027-2028 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanıyor.
Hindistan'daki Kudankulam Nükleer Santrali'nin yapımı, toplam gücü 6 GW olan VVER-1000 reaktörlü altı güç ünitesinin yapımını kapsıyor. 1 ve 2’inci üniteler, 2013 ve 2016 yıllarında Hindistan ulusal şebekesine bağlanarak Güney Hindistan bölgesine elektrik sağlıyor.