Rosatom Başkanı Lihaçev: Hindistan ve Çin’le işbirliğimiz genişliyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, Çin ve Hindistan ile nükleer santrallerin yapımına ilişkin yeni ortak projelere imza atmaya...

Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, “Çin'deki inşaat planlanandan önce ilerliyor. Xudapu ve Tianwan'da, yapımı devam eden yeni ünitelerin ilkinde ön çalışmalar başladı ve her şey planlandığı gibi gidiyor. Hindistan'da da Kudankulam Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesinin önümüzdeki yılın ortalarında devreye alınması bekleniyor ve dördüncü ünite için 2027 yılını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.Lihaçev, “Hindistan'la gündemi genişletmeye yönelik yeni paketlerin yakında olacağını düşünüyorum. Çin ile de benzer çalışmalar devam ediyor” dedi.Rosatom'un katılımıyla Çin'de, Tianwan Nükleer Santrali'nin 7 ve 8’inci üniteleri ve Xudapu Nükleer Santrali'nin 3 ve 4’üncü üniteleri inşa ediliyor. Tianwan Nükleer Santrali'nin yeni ünitelerinin 2026-2027, Xudapu Nükleer Santrali'nin ünitelerinin de 2027-2028 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanıyor.Hindistan'daki Kudankulam Nükleer Santrali'nin yapımı, toplam gücü 6 GW olan VVER-1000 reaktörlü altı güç ünitesinin yapımını kapsıyor. 1 ve 2’inci üniteler, 2013 ve 2016 yıllarında Hindistan ulusal şebekesine bağlanarak Güney Hindistan bölgesine elektrik sağlıyor.

