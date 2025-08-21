Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/rosatom-baskani-lihacev-hindistan-ve-cinle-isbirligimiz-genisliyor-1098742953.html
Rosatom Başkanı Lihaçev: Hindistan ve Çin’le işbirliğimiz genişliyor
Rosatom Başkanı Lihaçev: Hindistan ve Çin’le işbirliğimiz genişliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, Çin ve Hindistan ile nükleer santrallerin yapımına ilişkin yeni ortak projelere imza atmaya... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T11:58+0300
2025-08-21T12:02+0300
dünya
rusya
çin
hindistan
rosatom
aleksey lihaçev
nükleer güç santrali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091463206_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_5e0421876b77723241a6da6d31514bc5.jpg
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, “Çin'deki inşaat planlanandan önce ilerliyor. Xudapu ve Tianwan'da, yapımı devam eden yeni ünitelerin ilkinde ön çalışmalar başladı ve her şey planlandığı gibi gidiyor. Hindistan'da da Kudankulam Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesinin önümüzdeki yılın ortalarında devreye alınması bekleniyor ve dördüncü ünite için 2027 yılını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.Lihaçev, “Hindistan'la gündemi genişletmeye yönelik yeni paketlerin yakında olacağını düşünüyorum. Çin ile de benzer çalışmalar devam ediyor” dedi.Rosatom'un katılımıyla Çin'de, Tianwan Nükleer Santrali'nin 7 ve 8’inci üniteleri ve Xudapu Nükleer Santrali'nin 3 ve 4’üncü üniteleri inşa ediliyor. Tianwan Nükleer Santrali'nin yeni ünitelerinin 2026-2027, Xudapu Nükleer Santrali'nin ünitelerinin de 2027-2028 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanıyor.Hindistan'daki Kudankulam Nükleer Santrali'nin yapımı, toplam gücü 6 GW olan VVER-1000 reaktörlü altı güç ünitesinin yapımını kapsıyor. 1 ve 2’inci üniteler, 2013 ve 2016 yıllarında Hindistan ulusal şebekesine bağlanarak Güney Hindistan bölgesine elektrik sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/macaristan-rusya-abd-ukrayna-zirvesine-ev-sahipligi-yapmaya-hazir-1098739896.html
rusya
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091463206_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_78afb42e8a791f3df12bd702000466b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, çin, hindistan, rosatom, aleksey lihaçev, nükleer güç santrali
rusya, çin, hindistan, rosatom, aleksey lihaçev, nükleer güç santrali

Rosatom Başkanı Lihaçev: Hindistan ve Çin’le işbirliğimiz genişliyor

11:58 21.08.2025 (güncellendi: 12:02 21.08.2025)
© AA / Mustafa Ünal UysalRusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AA / Mustafa Ünal Uysal
Abone ol
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, Çin ve Hindistan ile nükleer santrallerin yapımına ilişkin yeni ortak projelere imza atmaya hazırlandıklarını belirtti.
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, “Çin'deki inşaat planlanandan önce ilerliyor. Xudapu ve Tianwan'da, yapımı devam eden yeni ünitelerin ilkinde ön çalışmalar başladı ve her şey planlandığı gibi gidiyor. Hindistan'da da Kudankulam Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesinin önümüzdeki yılın ortalarında devreye alınması bekleniyor ve dördüncü ünite için 2027 yılını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
Lihaçev, “Hindistan'la gündemi genişletmeye yönelik yeni paketlerin yakında olacağını düşünüyorum. Çin ile de benzer çalışmalar devam ediyor” dedi.
Rosatom'un katılımıyla Çin'de, Tianwan Nükleer Santrali'nin 7 ve 8’inci üniteleri ve Xudapu Nükleer Santrali'nin 3 ve 4’üncü üniteleri inşa ediliyor. Tianwan Nükleer Santrali'nin yeni ünitelerinin 2026-2027, Xudapu Nükleer Santrali'nin ünitelerinin de 2027-2028 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanıyor.
Hindistan'daki Kudankulam Nükleer Santrali'nin yapımı, toplam gücü 6 GW olan VVER-1000 reaktörlü altı güç ünitesinin yapımını kapsıyor. 1 ve 2’inci üniteler, 2013 ve 2016 yıllarında Hindistan ulusal şebekesine bağlanarak Güney Hindistan bölgesine elektrik sağlıyor.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Macaristan, Rusya-ABD-Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır
10:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала