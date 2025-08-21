Türkiye
Piyasada yeni tehlike: Kuyumcularda 'Suriye çeyreği alarmı'
Piyasada yeni tehlike: Kuyumcularda 'Suriye çeyreği alarmı'
Kuyumcular piyasalarda satılan bazı çeyrek altınların 'Suriye çeyreği' olabileceği konusunda uyardı.
Piyasada sahte altınlar birçok kişinin dolandırılmasına neden olurken son dönemde satılan 'Suriye çeyreği' konusunda kuyumcular uyardı. 20 ya da 21 ayar olan altınları gerçeğinden ayırmanın zor olduğunu söyleyen kuyumcular, 'ucuz satılan' altından uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Gerçek altından ayırmak zorDüğün sezonuyla birlikte altın piyasası hareketlenirken kuyumculardan önemli bir uyarı geldi. "Suriye altını ya da çeyreği' denilen ve elden ele dolaşan çeyrek altınların satıldığını söyleyen kuyumcular bu altınları gerçek çeyreklerden ayırmanın zor olduğuna dikkat çektiler. NTV'nin haberine göre piyasada basılan altınları bozdurmak da çok zor çünkü kuyumcular bu altına kabul etmiyor. Bilmediğiniz yerden altın almayın Bu altınların Türkiye'de kuyumcularda satılan çeyrek altınlar gibi 22 ayar değil, 21 ya da 20 ayar olduğunu söyleyen kuyumcu Varol Erdoğan, "Kuyumcular Odası'nın denetim yapması lazım" dedi. Altın almak isteyen vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Erdoğan, kandırılmamak için mutlaka güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Piyasada yeni tehlike: Kuyumcularda 'Suriye çeyreği alarmı'

21.08.2025
Kuyumcular piyasalarda satılan bazı çeyrek altınların 'Suriye çeyreği' olabileceği konusunda uyardı.
Piyasada sahte altınlar birçok kişinin dolandırılmasına neden olurken son dönemde satılan 'Suriye çeyreği' konusunda kuyumcular uyardı. 20 ya da 21 ayar olan altınları gerçeğinden ayırmanın zor olduğunu söyleyen kuyumcular, 'ucuz satılan' altından uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

Gerçek altından ayırmak zor

Düğün sezonuyla birlikte altın piyasası hareketlenirken kuyumculardan önemli bir uyarı geldi. "Suriye altını ya da çeyreği' denilen ve elden ele dolaşan çeyrek altınların satıldığını söyleyen kuyumcular bu altınları gerçek çeyreklerden ayırmanın zor olduğuna dikkat çektiler. NTV'nin haberine göre piyasada basılan altınları bozdurmak da çok zor çünkü kuyumcular bu altına kabul etmiyor.

Bilmediğiniz yerden altın almayın

Bu altınların Türkiye'de kuyumcularda satılan çeyrek altınlar gibi 22 ayar değil, 21 ya da 20 ayar olduğunu söyleyen kuyumcu Varol Erdoğan, "Kuyumcular Odası'nın denetim yapması lazım" dedi. Altın almak isteyen vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Erdoğan, kandırılmamak için mutlaka güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çekti.
