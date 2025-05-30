https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/narin-guran-cinayetinde-aile-fertlerinin-yargilandigi-davada-karar-aciklandi-1096669712.html
Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin yargılandığı davada karar açıklandı
Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin yargılandığı davada karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada 6’sı tutuklu 12 sanık ve 3 suça sürüklenen çocuğun... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T20:04+0300
2025-05-30T20:04+0300
2025-05-30T20:40+0300
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hapis istemi
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Narin Güran'ın cinayeti davasında, 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında mahkeme kararını verdi.Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Karar, kapalı duruşmada açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UCİM’in avukatları da duruşmada hazır bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/narin-guran-cinayeti-davasinda-cezalar-onandi-1096534249.html
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narin güran, mahkeme, mahkeme kararı, tutuklama, tutuklama kararı, hapis, hapis cezası, hapis istemi
Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin yargılandığı davada karar açıklandı
20:04 30.05.2025 (güncellendi: 20:40 30.05.2025)
Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada 6’sı tutuklu 12 sanık ve 3 suça sürüklenen çocuğun yargılanması tamamlandı. Sanıklar hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan dört kişiye 3.5 yıl, sekiz kişiye 3 yıl hapis cezası verildi. Üç sanık ise tahliye edildi.
Narin Güran'ın cinayeti davasında, 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında mahkeme kararını verdi.
Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Karar, kapalı duruşmada açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UCİM’in avukatları da duruşmada hazır bulundu.