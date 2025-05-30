https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/narin-guran-cinayetinde-aile-fertlerinin-yargilandigi-davada-karar-aciklandi-1096669712.html

Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin yargılandığı davada karar açıklandı

Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin yargılandığı davada karar açıklandı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada 6’sı tutuklu 12 sanık ve 3 suça sürüklenen çocuğun... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

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Narin Güran'ın cinayeti davasında, 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında mahkeme kararını verdi.Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Karar, kapalı duruşmada açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UCİM’in avukatları da duruşmada hazır bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/narin-guran-cinayeti-davasinda-cezalar-onandi-1096534249.html

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