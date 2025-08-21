Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/muglada-ormanlik-alanda-yangin-cikti-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1098750386.html
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
Sputnik Türkiye
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T16:45+0300
2025-08-21T16:45+0300
türki̇ye
muğla
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098750230_0:430:1065:1029_1920x0_80_0_0_f3bf3bb1fd655a05bc2e1a605bf8424f.jpg
Muğla'da Seydikemer ilçesindeki Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.Ekiplerin müdahalesi sürüyorİhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.Yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyorYangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/muglada-orman-yangini-cikti-1098733614.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098750230_0:330:1065:1129_1920x0_80_0_0_0a6ce37f7600fdd07b7ed64c336c2389.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muğla, orman yangını
muğla, orman yangını

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor

16:45 21.08.2025
© Muğla Orman Bölge MüdürlüğüMuğla
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Abone ol
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Muğla'da Seydikemer ilçesindeki Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.

Yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor

Yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor.
Muğla’nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
TÜRKİYE
Muğla'da orman yangını çıktı
02:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала