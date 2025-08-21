https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/muglada-ormanlik-alanda-yangin-cikti-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1098750386.html

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor

Sputnik Türkiye

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T16:45+0300

2025-08-21T16:45+0300

2025-08-21T16:45+0300

türki̇ye

muğla

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098750230_0:430:1065:1029_1920x0_80_0_0_f3bf3bb1fd655a05bc2e1a605bf8424f.jpg

Muğla'da Seydikemer ilçesindeki Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.Ekiplerin müdahalesi sürüyorİhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.Yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyorYangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/muglada-orman-yangini-cikti-1098733614.html

türki̇ye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla, orman yangını