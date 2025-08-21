https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/muglada-ormanlik-alanda-yangin-cikti-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1098750386.html
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
Muğla'da Seydikemer ilçesindeki Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.Ekiplerin müdahalesi sürüyorİhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.Yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyorYangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor.
