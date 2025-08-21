https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/muglada-orman-yangini-cikti-1098733614.html

Muğla'da orman yangını çıktı

Muğla'da orman yangını çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Hacıveliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. 21.08.2025

Muğla’nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale sürüyor.Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, Hacıveliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede başladı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.

