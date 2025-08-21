Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Muğla'da orman yangını çıktı
Muğla'da orman yangını çıktı
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Yatağan ilçesinde, Hacıveliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
muğla
muğla orman bölge müdürlüğü
yangın
yangın söndürme
orman yangını
Muğla’nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale sürüyor.Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, Hacıveliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede başladı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.
türki̇ye
muğla
SON HABERLER
Muğla'da orman yangını çıktı

02:43 21.08.2025
Muğla’nın Yatağan ilçesinde, Hacıveliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Muğla’nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale sürüyor.
Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, Hacıveliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.
