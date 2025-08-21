https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/canakkalede-her-yer-yandi-yanginda-sadece-ceviz-bahcesi-yesil-kaldi-1098732601.html
Çanakkale'de her yer yandı: Yangında sadece ceviz bahçesi yeşil kaldı
Çanakkale'de her yer yandı: Yangında sadece ceviz bahçesi yeşil kaldı
21.08.2025
Çanakkale’deki orman yangınları tarım arazilerine de zarar verirken, Eceabat Kumköy’deki 30 dönümlük ceviz bahçesi büyük oranda zarar görmeden korundu.Bahçenin sahibi Ahmet Diksin, sürüm ve bakım sayesinde bahçesinin yangından zarar görmediğini söyledi. Diksin, düzenli bakım ve hızlı müdahale sayesinde yangına rağmen yaklaşık 700-800 kilogram verim beklediklerini açıkladı.Çanakkale’deki orman yangınları, tarım arazilerinde düzenli bakımın bir kez önemini ortaya koydu.
Çanakkale’deki orman yangınları tarım arazilerine de zarar verirken, Eceabat Kumköy’deki 30 dönümlük ceviz bahçesi büyük oranda zarar görmeden korundu.
Bahçenin sahibi Ahmet Diksin, sürüm ve bakım sayesinde bahçesinin yangından zarar görmediğini söyledi. Diksin, düzenli bakım ve hızlı müdahale sayesinde yangına rağmen yaklaşık 700-800 kilogram verim beklediklerini açıkladı.
Çanakkale’deki orman yangınları, tarım arazilerinde düzenli bakımın bir kez önemini ortaya koydu.