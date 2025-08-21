https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/canakkalede-her-yer-yandi-yanginda-sadece-ceviz-bahcesi-yesil-kaldi-1098732601.html

Çanakkale'de her yer yandı: Yangında sadece ceviz bahçesi yeşil kaldı

Çanakkale'de her yer yandı: Yangında sadece ceviz bahçesi yeşil kaldı

Sputnik Türkiye

Çanakkale’de çıkan orman yangınları birçok alanı etkilerken, bazı tarım arazileri de zarar gördü. Ancak Eceabat Kumköy’deki 30 dönümlük ceviz bahçesi yangının... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T00:40+0300

2025-08-21T00:40+0300

2025-08-21T00:40+0300

türki̇ye

çanakkale

çanakkale valiliği

çanakkale belediyesi

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın söndürme tüpü

yangın alarmı

yangın felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098732427_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4d3a0e901cdfe9f0b9d3e22b970a6ae8.jpg

Çanakkale’deki orman yangınları tarım arazilerine de zarar verirken, Eceabat Kumköy’deki 30 dönümlük ceviz bahçesi büyük oranda zarar görmeden korundu.Bahçenin sahibi Ahmet Diksin, sürüm ve bakım sayesinde bahçesinin yangından zarar görmediğini söyledi. Diksin, düzenli bakım ve hızlı müdahale sayesinde yangına rağmen yaklaşık 700-800 kilogram verim beklediklerini açıkladı.Çanakkale’deki orman yangınları, tarım arazilerinde düzenli bakımın bir kez önemini ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/mengendeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1098729328.html

türki̇ye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi