Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/canakkalede-her-yer-yandi-yanginda-sadece-ceviz-bahcesi-yesil-kaldi-1098732601.html
Çanakkale'de her yer yandı: Yangında sadece ceviz bahçesi yeşil kaldı
Çanakkale'de her yer yandı: Yangında sadece ceviz bahçesi yeşil kaldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale’de çıkan orman yangınları birçok alanı etkilerken, bazı tarım arazileri de zarar gördü. Ancak Eceabat Kumköy’deki 30 dönümlük ceviz bahçesi yangının... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T00:40+0300
2025-08-21T00:40+0300
türki̇ye
çanakkale
çanakkale valiliği
çanakkale belediyesi
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098732427_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4d3a0e901cdfe9f0b9d3e22b970a6ae8.jpg
Çanakkale’deki orman yangınları tarım arazilerine de zarar verirken, Eceabat Kumköy’deki 30 dönümlük ceviz bahçesi büyük oranda zarar görmeden korundu.Bahçenin sahibi Ahmet Diksin, sürüm ve bakım sayesinde bahçesinin yangından zarar görmediğini söyledi. Diksin, düzenli bakım ve hızlı müdahale sayesinde yangına rağmen yaklaşık 700-800 kilogram verim beklediklerini açıkladı.Çanakkale’deki orman yangınları, tarım arazilerinde düzenli bakımın bir kez önemini ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/mengendeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1098729328.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098732427_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_e7bfc88da410c5d4e1c61352ca639db0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi

Çanakkale'de her yer yandı: Yangında sadece ceviz bahçesi yeşil kaldı

00:40 21.08.2025
© AA / Burak AkayÇanakkale yangın
Çanakkale yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AA / Burak Akay
Abone ol
Çanakkale’de çıkan orman yangınları birçok alanı etkilerken, bazı tarım arazileri de zarar gördü. Ancak Eceabat Kumköy’deki 30 dönümlük ceviz bahçesi yangının ortasında kalmasına rağmen az hasarla kurtarıldı.
Çanakkale’deki orman yangınları tarım arazilerine de zarar verirken, Eceabat Kumköy’deki 30 dönümlük ceviz bahçesi büyük oranda zarar görmeden korundu.
Bahçenin sahibi Ahmet Diksin, sürüm ve bakım sayesinde bahçesinin yangından zarar görmediğini söyledi. Diksin, düzenli bakım ve hızlı müdahale sayesinde yangına rağmen yaklaşık 700-800 kilogram verim beklediklerini açıkladı.
Çanakkale’deki orman yangınları, tarım arazilerinde düzenli bakımın bir kez önemini ortaya koydu.
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
TÜRKİYE
Mengen'deki orman yangını kontrol altına alındı
Dün, 21:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала