Mourinho: Ben Lizbon'u değil cumartesiyi düşünmek istiyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de Jose Mourinho, turun dengede olduğunu söyledi. Mourinho, Kerem Aktürkoğlu’nun oynamasının sürpriz olmadığını vurguladı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Mourinho, gol atmakta çözüm üretemediklerini belirtti. Turun favorisinin bu sonuçla değişmediğini vurgulayan Mourinho, "Favori kısmında bir şey değişmedi. Benfica büyük bir takım ve bugün tecrübesiyle bunu gösterdi. Önemli anlarda nasıl oyunu devam ettirmeleri gerektiğini gösterdiler. Deplasmanda oynamak ve içeride oynamak tabii farklı şeyler. Dün de söylediğim gibi bu eğer Luz Stadı'nda elenirsek onları tebrik edeceğim ama turun bittiğini söyleyemem. Favori yok, tur dengede şu an" diye konuştu.Benfica'nın 10 kişi kalınca da nasıl oynaması gerektiğini bilen bir takım olduğuna değinen Mourinho, şöyle devam etti:'Duran topları iyi kullanamıyoruz'Jose Mourinho, duran toplardan tehlike oluşturamamaktan yakındı. Duran toplara çalıştıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:Kazanmak istediklerini aktaran Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasına ilişkin ise "Benfica, Kerem konusunda bence sadece sportif anlamı düşündü. Bu benim düşüncem, ekonomik anlamı düşünmedi. Sportif anlamı düşündü. Benfica oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama öncelikle şu anki sportif duruma önem verdi. Hoca oynamasını istedi ve büyük ihtimal Luz'da onu oynarken göreceğiz. Ekonomiden şüphe duymadı, büyük bir kulüp gibi davrandı. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattı, benim için çok büyük bir sürpriz olmadı Kerem'in oynaması" ifadelerini kullandı.Benfica'nın savunmayı düşündüğünü ve bunun bir eleştiri olmadığını kaydeden 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Şunu net söylemek isterim bu bir eleştiri değil. Tabii ki Benfica gibi bir takımın oyuna başlaması ve bu şekilde oynaması bize saygı duyduklarını gösterdi. Ben bundan mutlu oldum, daha fazla potansiyeli ve kalitesi olan bir takım. Bizim Feyenoord'a karşı oynadığımız oyunu gördüler. 5 defansla oynadığınızda stratejik olarak istedikleri hedefi aldılar. İstedikleri sonucu aldılar. Bence onlar için iyi bir sonuç oldu. Eleştirecek başka bir şey yok. Ben Barcelona'da 10 kişiyle defans oynamıştım" değerlendirmesinde bulundu.İyi defans yaptıklarını da dile getiren Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

