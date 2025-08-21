https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/mardinde-iki-kiz-kardes-evde-olu-bulundu-1098754806.html

Mardin'de iki kız kardeş evde ölü bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesinde Leyla ve ablası Muatter Işıktaş evlerinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese giden ekipler, kardeşlerin yaklaşık 10... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu.60 yaşındaki Leyla ve 65 yaşındaki ablası Muatter Işıktaş’tan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kapıyı açan ekipler, iki kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışmalarını tamamladıktan sonra, cenazeler Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

