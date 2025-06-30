https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/mersinde-esrarengiz-olay-dort-genc-oto-yikamacida-olu-bulundu-1097463077.html
Mersin'de esrarengiz olay: Dört genç oto yıkamacıda ölü bulundu
Mersin'de esrarengiz olay: Dört genç oto yıkamacıda ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıda 4 gencin cansız bedeni bulundu. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T16:08+0300
2025-06-30T16:08+0300
2025-06-30T16:08+0300
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Mersin'de oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu.4 genç neden öldü?İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, arkadaş olan çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine Sağlık Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya gitti.İş yerine giren ekipler, çalışır vaziyetteki otomobilin içerisindeki dükkan sahibi Arda G. (22) ile arkadaşları Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B'nin (24) yanı sıra lavabo önündeki Batuhan A'nın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, iş yerindeki bir köpeğin de telef olduğunu tespit etti.Oto yıkamacıdaki incelemede, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.İlk tespitlere göre vücutlarında ateşli silah yaralanması bulunmayan gençlerin cenazeleri, incelemenin ardından Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.4 genç egzozdan mı zehirlendi?Darabası kapalı olan iş yerinde uyuşturucu kullanımı veya egzoz gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilen gençlerin kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belirlenecek.Öte yandan, yaşamını yitiren gençlerden ikisinin, park halindeki otomobili oto yıkamacının içerisine sürmeleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/gaziantepte-karbonmonoksit-faciasi-3-kardes-hayatini-kaybetti-1094027755.html
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mersin, mersin gençler, mersin oto yıkama
mersin, mersin gençler, mersin oto yıkama
Mersin'de esrarengiz olay: Dört genç oto yıkamacıda ölü bulundu
Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıda 4 gencin cansız bedeni bulundu.
Mersin'de oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, arkadaş olan çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine Sağlık Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya gitti.
İş yerine giren ekipler, çalışır vaziyetteki otomobilin içerisindeki dükkan sahibi Arda G. (22) ile arkadaşları Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B'nin (24) yanı sıra lavabo önündeki Batuhan A'nın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, iş yerindeki bir köpeğin de telef olduğunu tespit etti.
Oto yıkamacıdaki incelemede, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.
İlk tespitlere göre vücutlarında ateşli silah yaralanması bulunmayan gençlerin cenazeleri, incelemenin ardından Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
4 genç egzozdan mı zehirlendi?
Darabası kapalı olan iş yerinde uyuşturucu kullanımı veya egzoz gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilen gençlerin kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belirlenecek.
Öte yandan, yaşamını yitiren gençlerden ikisinin, park halindeki otomobili oto yıkamacının içerisine sürmeleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.