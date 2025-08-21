Türkiye
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yerel televizyon kanalı sahibi serbest bırakıldı
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yerel televizyon kanalı sahibi serbest bırakıldı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Okan Kaya serbest bırakıldı. 21.08.2025
2025-08-21T02:20+0300
2025-08-21T02:20+0300
manavgat belediyesi
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yerel televizyon kanalı sahibi Okan Kaya serbest kaldı.Soruşturma kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonda "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "zimmet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınan Kaya çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.Okan Kaya bugün serbest bırakıldı.
02:20 21.08.2025
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Okan Kaya serbest bırakıldı.
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yerel televizyon kanalı sahibi Okan Kaya serbest kaldı.
Soruşturma kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonda "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "zimmet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınan Kaya çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Okan Kaya bugün serbest bırakıldı.
