Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yerel televizyon kanalı sahibi serbest bırakıldı
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yerel televizyon kanalı sahibi Okan Kaya serbest kaldı.Soruşturma kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonda "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "zimmet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınan Kaya çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.Okan Kaya bugün serbest bırakıldı.
