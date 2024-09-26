https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rusya-dis-istihbarat-servisi-acikladi-kuzey-akim-patlamalarinda-anglo-saksonlarin-parmagi-var-1088464686.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi açıkladı: Kuzey Akım patlamalarında Anglo-Saksonların parmağı var

Rusya Dış İstihbarat Servisi açıkladı: Kuzey Akım patlamalarında Anglo-Saksonların parmağı var

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının havaya uçurulması olayına Anglo-Saksonların karıştığını doğrulayan yeni bilgilerin elde... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T12:43+0300

2024-09-26T12:43+0300

2024-09-26T12:43+0300

dünya

rusya

rusya dış istihbarat servisi (svr)

rusya dış istihbarat servisi

sergey narışkin

kuzey akım-1

kuzey akım-2

saldırı

terör eylemi

ekonomik savaş

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SVR basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Dış İstihbarat Servisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının havaya uçurulması olayına Anglo-Saksonların karıştığını doğrulayan yeni bilgiler elde etti.İlgili açıklamada, “Rusya Dış İstihbarat Servisi, 26 Eylül 2022’de Baltık Denizi’nde meydana gelen bir dizi patlamanın detayları hakkında bilgi toplamayı bırakmıyor. Yöneticimiz S.E. Narışkin’in söz konusu olaylara Anglo-Saksonların karıştığı yönünde daha önce dile getirdiği tezi doğrulayan giderek daha fazla yeni bilgi gelmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca mevcut istihbarat bilgilerinin, doğalgaz boru hatlarına yapılan saldırıların Anglo-Saksonların uluslararası terör ve başta Almanya olmak üzere Avrupalı ​​​​müttefiklere karşı ekonomik savaş eylemi olduğunu açıkça göstermekte olduğunun altı çizildi.Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım’ın iki hattında, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına saldırılar, Rusya ile Almanya’yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.Washington ve Londra, 2022’den bu yana sistematik bir şekilde doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj konusunu uluslararası bilgi gündeminden çıkarmaya çalışıyor. Aynı zamanda Rus Dış İstihbarat Servisi, Batılı ülkelerde bağımsız politikacılar ve uzmanlar düzeyinde terör saldırısının nedenleri ve organizatörleri hakkında doğru bilgiye ulaşma talebinin devam ettiğini belirtiyor.

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