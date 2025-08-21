Türkiye
Kayseri'de belediyeye ait 7 temizlik aracı yandı
Kayseri'de belediyeye ait 7 temizlik aracı yandı
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'ne ait 7 temizlik aracı yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatldı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Şefliği'nde yükselen alevleri çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait TOMA'ların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Ancak yangında belediyenin temizlik işlerinde kullanılan 7 aracı ile bir minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'ne ait 7 temizlik aracı yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatldı.
Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Şefliği'nde yükselen alevleri çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait TOMA'ların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Ancak yangında belediyenin temizlik işlerinde kullanılan 7 aracı ile bir minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
