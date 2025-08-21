Kayseri'de belediyeye ait 7 temizlik aracı yandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/kayseride-belediyeye-ait-7-temizlik-araci-yandi-1098753656.html
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'ne ait 7 temizlik aracı yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatldı.
Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Şefliği'nde yükselen alevleri çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait TOMA'ların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Ancak yangında belediyenin temizlik işlerinde kullanılan 7 aracı ile bir minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
