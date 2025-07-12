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18 yıldır görülmüyordu, yetkililerden 'veba' uyarısı: Arizona’da bir kadın hayatını kaybetti
18 yıldır görülmüyordu, yetkililerden 'veba' uyarısı: Arizona’da bir kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD’nin Arizona eyaletinde pnömonik veba nedeniyle bir kadın yaşamını yitirdi. Yetkililer, veba riskine karşı halka uyarılarda bulundu. Detaylar haberimizde.
2025-07-12T10:37+0300
2025-07-12T10:37+0300
yaşam
abd
arizona
veba
bulaşıcı hastalık
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ABD’nin Arizona eyaletinde pnömonik veba vakası nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Flagstaff Medical Center’da tedavi gören kadının ölümünün ardından, sağlık yetkilileri bölgedeki olası yayılımı kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2007’den bu yana eyalette görülen pnömonik veba nedeniyle kaydedilen ilk ölüm oldu.Hayatını kaybeden kadının Arizona’nın Coconino County bölgesinde yaşadığı, ilk belirtileri gösterdikten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer uyardıArizona Sağlık Departmanı, veba bakterisinin taşıyıcısı olabilecek kemirgenler ve pireler nedeniyle özellikle doğa yürüyüşü yapanların dikkatli olmasını, hayvan leşlerinden uzak durmasını ve şüpheli ateş, titreme, öksürük gibi belirtilerde derhal sağlık kuruluşlarına başvurulmasını konusunda uyarılarda bulundu.Pnömonik vebanın ilk belirtileri nelerdir?Pnömonik veba, hızlı ilerleyen bir hastalık olup genellikle şu belirtilerle başlar:Belirtiler enfeksiyondan sonraki 1-4 gün içinde ortaya çıkar ve tedavi edilmezse hızla solunum yetmezliğine ve ölüme yol açabilir. Erken teşhis ve antibiyotik tedavisi ile başarı oranı yüksek olabilir.ABD’de veba vakaları yaygın mı?ABD’de her yıl ortalama 7 veba vakası kayıtlara geçiyor. Bunların büyük çoğunluğu antibiyotik tedavisiyle iyileşiyor. Ölümler ise nadir görülüyor. Arizona, New Mexico, Colorado ve California veba açısından riskli eyaletler arasında yer almakta. Veba hangi ülkelerde daha yaygın?Dünya genelinde veba, özellikle Afrika’nın bazı bölgelerinde daha yaygın görülüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Madagaskar ve Peru, en fazla vaka bildirilen ülkeler arasında yer alıyor. Örneğin, Madagaskar’da her yıl yüzlerce veba vakası kaydediliyor ve bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü’nün öncelikli izleme listesindeki ülkelerden biri.
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pnömonik veba, arizona veba vakası, abd veba ölümü, yersinia pestis, pnömonik veba nedir, veba belirtileri, abd sağlık haberleri, veba hangi yolla bulaşır, veba hangi hayvandan bulaşır
pnömonik veba, arizona veba vakası, abd veba ölümü, yersinia pestis, pnömonik veba nedir, veba belirtileri, abd sağlık haberleri, veba hangi yolla bulaşır, veba hangi hayvandan bulaşır

18 yıldır görülmüyordu, yetkililerden 'veba' uyarısı: Arizona’da bir kadın hayatını kaybetti

10:37 12.07.2025
© AP PhotoABD’de pnömonik veba alarmı: Arizona’da bir kadın hayatını kaybetti
ABD’de pnömonik veba alarmı: Arizona’da bir kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© AP Photo
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ABD’nin Arizona eyaletinde pnömonik veba teşhisi konan bir kadın yaşamını yitirdi. Yetkililer, hastalığın yayılma riskine karşı bölge halkını uyarırken bu, 2007’den bu yana eyalette pnömonik veba nedeniyle kaydedilen ilk ölüm oldu.
ABD’nin Arizona eyaletinde pnömonik veba vakası nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Flagstaff Medical Center’da tedavi gören kadının ölümünün ardından, sağlık yetkilileri bölgedeki olası yayılımı kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2007’den bu yana eyalette görülen pnömonik veba nedeniyle kaydedilen ilk ölüm oldu.
Hayatını kaybeden kadının Arizona’nın Coconino County bölgesinde yaşadığı, ilk belirtileri gösterdikten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililer uyardı

Arizona Sağlık Departmanı, veba bakterisinin taşıyıcısı olabilecek kemirgenler ve pireler nedeniyle özellikle doğa yürüyüşü yapanların dikkatli olmasını, hayvan leşlerinden uzak durmasını ve şüpheli ateş, titreme, öksürük gibi belirtilerde derhal sağlık kuruluşlarına başvurulmasını konusunda uyarılarda bulundu.

Pnömonik vebanın ilk belirtileri nelerdir?

Pnömonik veba, hızlı ilerleyen bir hastalık olup genellikle şu belirtilerle başlar:
Ani başlayan yüksek ateş
Titreme ve üşüme
Baş ağrısı
Kas ağrıları
Halsizlik ve yorgunluk
Nefes darlığı
Göğüs ağrısı
Öksürük (kanlı balgam görülebilir)
Belirtiler enfeksiyondan sonraki 1-4 gün içinde ortaya çıkar ve tedavi edilmezse hızla solunum yetmezliğine ve ölüme yol açabilir. Erken teşhis ve antibiyotik tedavisi ile başarı oranı yüksek olabilir.

ABD’de veba vakaları yaygın mı?

ABD’de her yıl ortalama 7 veba vakası kayıtlara geçiyor. Bunların büyük çoğunluğu antibiyotik tedavisiyle iyileşiyor. Ölümler ise nadir görülüyor. Arizona, New Mexico, Colorado ve California veba açısından riskli eyaletler arasında yer almakta.

Veba hangi ülkelerde daha yaygın?

Dünya genelinde veba, özellikle Afrika’nın bazı bölgelerinde daha yaygın görülüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Madagaskar ve Peru, en fazla vaka bildirilen ülkeler arasında yer alıyor. Örneğin, Madagaskar’da her yıl yüzlerce veba vakası kaydediliyor ve bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü’nün öncelikli izleme listesindeki ülkelerden biri.
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