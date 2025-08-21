Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İZSU duyurdu: İzmir'de su kesintileri 3 günde bir uygulanacak
İZSU duyurdu: İzmir'de su kesintileri 3 günde bir uygulanacak
Sputnik Türkiye
21.08.2025
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınan önlemleri sıkılaştırdı.İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle sürdürülen kısıtlamaların su tüketim değerleri ve mevcut rezervler dikkate alınarak yeniden düzenlendiğini duyurdu.Düzenlemeye göre; İzmir'in merkez ilçelerinde uygulanan 5 günde bir planlı su kesintisi uygulamasının 22 Ağustos’tan itibaren 3 günde bire düşürüleceği ve kesintilerin Menemen’in bazı mahallelerini de kapsayacağı açıklandı.Açıklamada, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de plana dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına İZSU’nun internet sitesinden ulaşılabilir” ifadelerine yer verildi.
İZSU duyurdu: İzmir'de su kesintileri 3 günde bir uygulanacak

Abone ol
İzmir’in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintileri, 22 Ağustos’tan itibaren 3 günde bir yapılacak. Yeni plana Menemen ilçesindeki bazı mahalleler de dahil edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınan önlemleri sıkılaştırdı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle sürdürülen kısıtlamaların su tüketim değerleri ve mevcut rezervler dikkate alınarak yeniden düzenlendiğini duyurdu.
Düzenlemeye göre; İzmir'in merkez ilçelerinde uygulanan 5 günde bir planlı su kesintisi uygulamasının 22 Ağustos’tan itibaren 3 günde bire düşürüleceği ve kesintilerin Menemen’in bazı mahallelerini de kapsayacağı açıklandı.
Açıklamada, “Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de plana dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına İZSU’nun internet sitesinden ulaşılabilir” ifadelerine yer verildi.
