İsrail Ordusu: Gazze’deki sivillerin güneye tahliyesi için hazırlık yapılmalı

İsrail Ordusu: Gazze'deki sivillerin güneye tahliyesi için hazırlık yapılmalı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'deki tıbbi personel ve uluslararası kuruluşları, kuzeyde planlanan askeri operasyon öncesinde sivillerin güneye tahliye... 21.08.2025

IDF, Gazze’deki tıbbi personel ve uluslararası kuruluşları, kuzeyde planlanan askeri operasyon öncesinde sivillerin güneye tahliye edilmesi için hazırlık yapmaları konusunda bilgilendirdi. Ordu ayrıca Gazze’deki sağlık çalışanlarına, tıbbi ekipmanların kentin güneyine nakledilmesi gerektiğini iletti. Böylece güneydeki hastanelerin hem mevcut hastaları tedavi edebileceği hem de kuzeyden getirilecek yaralı ve hastaları kabul edebileceği belirtildi.Açıklamada, “Gazze kentinin güvenliği için planlanan tahliye hazırlıkları kapsamında, IDF’nin Gazze Koordinasyon Birimi personeli iki gün önce (salı günü) kuzeydeki sağlık çalışanlarını ve uluslararası kuruluşları telefonla arayarak, sivillerin kentin güneyine tahliyesine yönelik ön hazırlık yapılması çağrısında bulundu” denildi.Ayrıca IDF subaylarının, güneydeki hastanelerin hasta ve yaralıları kabul edebilmesi için altyapıda değişiklik yapılmasına ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının taleplerine uygun şekilde tıbbi ekipman sevkiyatının artırılmasına dikkat çektiği bildirildi.

