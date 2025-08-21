Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/israil-ordusu-gazzedeki-sivillerin-guneye-tahliyesi-icin-hazirlik-yapilmali-1098752857.html
İsrail Ordusu: Gazze’deki sivillerin güneye tahliyesi için hazırlık yapılmalı
İsrail Ordusu: Gazze’deki sivillerin güneye tahliyesi için hazırlık yapılmalı
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’deki tıbbi personel ve uluslararası kuruluşları, kuzeyde planlanan askeri operasyon öncesinde sivillerin güneye tahliye... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T19:56+0300
2025-08-21T19:56+0300
dünya
i̇srail
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
gazze
gazze şeridi
uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0fe7b73213d06ec664302e0b8072c2a.jpg
IDF, Gazze’deki tıbbi personel ve uluslararası kuruluşları, kuzeyde planlanan askeri operasyon öncesinde sivillerin güneye tahliye edilmesi için hazırlık yapmaları konusunda bilgilendirdi. Ordu ayrıca Gazze’deki sağlık çalışanlarına, tıbbi ekipmanların kentin güneyine nakledilmesi gerektiğini iletti. Böylece güneydeki hastanelerin hem mevcut hastaları tedavi edebileceği hem de kuzeyden getirilecek yaralı ve hastaları kabul edebileceği belirtildi.Açıklamada, “Gazze kentinin güvenliği için planlanan tahliye hazırlıkları kapsamında, IDF’nin Gazze Koordinasyon Birimi personeli iki gün önce (salı günü) kuzeydeki sağlık çalışanlarını ve uluslararası kuruluşları telefonla arayarak, sivillerin kentin güneyine tahliyesine yönelik ön hazırlık yapılması çağrısında bulundu” denildi.Ayrıca IDF subaylarının, güneydeki hastanelerin hasta ve yaralıları kabul edebilmesi için altyapıda değişiklik yapılmasına ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının taleplerine uygun şekilde tıbbi ekipman sevkiyatının artırılmasına dikkat çektiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israil-savunma-bakani-katz-gazzeyi-isgal-operasyonu-onayladi-cehresi-degisecek-1098711421.html
i̇srail
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a128bface8dfd0f33ad9d71289b47a91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), gazze, gazze şeridi, uyarı
i̇srail, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), gazze, gazze şeridi, uyarı

İsrail Ordusu: Gazze’deki sivillerin güneye tahliyesi için hazırlık yapılmalı

19:56 21.08.2025
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’deki tıbbi personel ve uluslararası kuruluşları, kuzeyde planlanan askeri operasyon öncesinde sivillerin güneye tahliye edilmesi için hazırlık yapmaları konusunda bilgilendirdi.
IDF, Gazze’deki tıbbi personel ve uluslararası kuruluşları, kuzeyde planlanan askeri operasyon öncesinde sivillerin güneye tahliye edilmesi için hazırlık yapmaları konusunda bilgilendirdi.
Ordu ayrıca Gazze’deki sağlık çalışanlarına, tıbbi ekipmanların kentin güneyine nakledilmesi gerektiğini iletti. Böylece güneydeki hastanelerin hem mevcut hastaları tedavi edebileceği hem de kuzeyden getirilecek yaralı ve hastaları kabul edebileceği belirtildi.
Açıklamada, “Gazze kentinin güvenliği için planlanan tahliye hazırlıkları kapsamında, IDF’nin Gazze Koordinasyon Birimi personeli iki gün önce (salı günü) kuzeydeki sağlık çalışanlarını ve uluslararası kuruluşları telefonla arayarak, sivillerin kentin güneyine tahliyesine yönelik ön hazırlık yapılması çağrısında bulundu” denildi.
Ayrıca IDF subaylarının, güneydeki hastanelerin hasta ve yaralıları kabul edebilmesi için altyapıda değişiklik yapılmasına ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının taleplerine uygun şekilde tıbbi ekipman sevkiyatının artırılmasına dikkat çektiği bildirildi.
İsrail Gazze saldırı bomba İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal operasyonunu onayladı: Yedek askerler göreve çağırıldı, ordu toplanıyor
Dün, 09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала