İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal operasyonunu onayladı: Yedek askerler göreve çağırıldı, ordu toplanıyor
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'nin işgalini öngören operasyonu onaylayarak şehrin görünümünün artık eskisi gibi olmayacağı tehdidinde bulundu.
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Gazze şehrini işgal etmek amacıyla planlanan operasyona onay verdi.Katz, operasyona onay verdiğini açıkladığı konuşmasında, “Bu operasyonun tamamlanmasıyla Gazze'nin çehresi değişecek, artık eskisi gibi olmayacak” ifadesini kullandı.Operasyona ‘Gideon'un Savaş Arabaları 2’ adının verildiği bildirildi.İsrail medyası, Gazze'nin işgali için 60 bin askerin göreve çağrıldığını yazdı.
09:49 20.08.2025 (güncellendi: 10:02 20.08.2025)
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’nin işgalini öngören operasyonu onaylayarak şehrin görünümünün artık eskisi gibi olmayacağı tehdidinde bulundu.
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Gazze şehrini işgal etmek amacıyla planlanan operasyona onay verdi.
Katz, operasyona onay verdiğini açıkladığı konuşmasında, “Bu operasyonun tamamlanmasıyla Gazze'nin çehresi değişecek, artık eskisi gibi olmayacak” ifadesini kullandı.
Operasyona ‘Gideon'un Savaş Arabaları 2’ adının verildiği bildirildi.
İsrail medyası, Gazze'nin işgali için 60 bin askerin göreve çağrıldığını yazdı.