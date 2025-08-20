Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal operasyonunu onayladı: Yedek askerler göreve çağırıldı, ordu toplanıyor
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal operasyonunu onayladı: Yedek askerler göreve çağırıldı, ordu toplanıyor
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’nin işgalini öngören operasyonu onaylayarak şehrin görünümünün artık eskisi gibi olmayacağı tehdidinde bulundu. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Gazze şehrini işgal etmek amacıyla planlanan operasyona onay verdi.Katz, operasyona onay verdiğini açıkladığı konuşmasında, “Bu operasyonun tamamlanmasıyla Gazze'nin çehresi değişecek, artık eskisi gibi olmayacak” ifadesini kullandı.Operasyona ‘Gideon'un Savaş Arabaları 2’ adının verildiği bildirildi.İsrail medyası, Gazze'nin işgali için 60 bin askerin göreve çağrıldığını yazdı.
09:49 20.08.2025
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail Gazze saldırı bomba İsrail ordusu
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’nin işgalini öngören operasyonu onaylayarak şehrin görünümünün artık eskisi gibi olmayacağı tehdidinde bulundu.
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Gazze şehrini işgal etmek amacıyla planlanan operasyona onay verdi.
Katz, operasyona onay verdiğini açıkladığı konuşmasında, “Bu operasyonun tamamlanmasıyla Gazze'nin çehresi değişecek, artık eskisi gibi olmayacak” ifadesini kullandı.
Operasyona ‘Gideon'un Savaş Arabaları 2’ adının verildiği bildirildi.
İsrail medyası, Gazze'nin işgali için 60 bin askerin göreve çağrıldığını yazdı.
