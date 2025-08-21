https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/ingiltere-ve-21-ortak-israili-kinadi-e1-projesi-geri-cekilmeli-1098752082.html
İngiltere ve 21 ortak İsrail'i kınadı: 'E1 Projesi geri çekilmeli'
İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek olan E1 Projesi'ne onay verilmesini kınadı. Ortak açıklamada... 21.08.2025
İngiltere ve 21 ülke, İsrail’in Batı Şeria’daki E1 Projesi'ne onay kararını kınayarak derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.İsrail'in E1 Projesi, Doğu Kudüs yakınlarındaki Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs’e bağlamak amacıyla 12 bin dönüm Filistin toprağının işgal edilerek 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa edilmesini, böylece Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’dan koparılmasını hedefliyor.
İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek olan E1 Projesi'ne onay verilmesini kınadı. Ortak açıklamada, İsrail’e söz konusu kararı derhal geri çekme çağrısı yapıldı.
İngiltere ve 21 ülke, İsrail’in Batı Şeria’daki E1 Projesi'ne onay kararını kınayarak derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.
İsrail'in E1 Projesi, Doğu Kudüs yakınlarındaki Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs’e bağlamak amacıyla 12 bin dönüm Filistin toprağının işgal edilerek 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa edilmesini, böylece Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’dan koparılmasını hedefliyor.