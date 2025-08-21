https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/gergedan-kralina-14-milyon-dolarlik-suclama-dunyanin-en-buyuk-gergedan-ciftliginin-sahibi-boynuz-1098738793.html

'Gergedan Kralı'na 14 milyon dolarlık suçlama: Dünyanın en büyük gergedan çiftliğinin sahibi boynuz kaçakçısı mı?

Dünyanın en büyük gergedan çiftliğinin kurucusu John Hume, 14 milyon dolar değerinde boynuz kaçakçılığıyla suçlandı. 83 yaşındaki Hume suçlamaları reddederken dava Güney Afrika’da büyük yankı uyandırdı.

Güney Afrika'da dünyanın en büyük gergedan çiftliğinin kurucusu John Hume, yaklaşık 14 milyon dolar değerinde gergedan boynuzu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. 'Gergedan Kralı' olarak bilinen 83 yaşındaki Hume, 6 kişiyle birlikte 55 ayrı suçlamayla Pretorya Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.Ulusal Savcılık Makamı'nın açıklamasına göre, 2017-2024 yılları arasında 964 gergedan boynuzunu yasa dışı şekilde Güneydoğu Asya'ya kaçırmakla suçlanan grup hakkında dolandırıcılık, kara para aklama ve sahtecilik suçlamaları yöneltildi. Yetkililer, sanıkların mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldıklarını bildirdi.John Hume ise yaptığı yazılı açıklamada suçlamaları reddetti: "Hiçbir şey gizlemiyorum. Yıllardır yetkililerle işbirliği yaptım. Asla yasa dışı bir iş yapmadım ve mahkemede aklanacağıma inanıyorum"Gergedan boynuzları neden önemli?Geleneksel Asya tıbbında özellikle ateş düşürücü, ağrı kesici ve hatta kanser tedavisinde etkili olduğuna inanılan gergedan boynuzlarının bilimsel olarak kanıtlanmış bir faydası bulunmuyor. Boynuzun yapısı aynı saç ve tırnakta olduğu gibi keratinden oluşuyor. Uluslararası yasağa rağmen 'lüks' ve 'prestij göstergesi' sayılan gergedan boynuzları, karaborsada altından ve uyuşturucu maddeden bile daha pahalıya satılabiliyor. Bu nedenle bir yatırım aracı olarak da görülüyor.Dünyanın en büyük gergedan çiftliğinin sahibiJohn Hume'un kurduğu 'Platinium Rhino' çiftliği, 7 bin 800 hektarlık alanıyla bir dönem dünyanın en büyük gergedan çiftliği olarak biliniyordu. 2023 yılında Johannesburg merkezli African Parks tarafından satın alınan çiftlikte 2 binden fazla nesli tehdit altında olan beyaz gergedan bulunuyordu. Kuruluş, gergedanların 10 yıl içinde doğaya salınması için bir proje başlattı. 2025 itibarıyla bu çiftlikten 300'den fazla gergedan doğaya kazandırıldı.Gergedanlar, Afrika'nın 'beş büyüklerinden' biri sayılıyorGüney Afrika, kıtadaki gergedan nüfusunun yaklaşık üçte ikisine ev sahipliği yapıyor. Ülkede 15 binden fazla gergedan koruma altında olsa da, kaçak avlanma nedeniyle son yıllarda öldürülen gergedan sayısında artış var. Afrika'nın 'beş büyüklerinden' biri olan bu hayvanların boynuzları, bazı Asya ülkelerinde statü göstergesi sayılıyor ve geleneksel tıpta kullanılıyor.

