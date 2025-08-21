Türkiye
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas: İsrail'in Gazze'yi işgal operasyonu, arabulucuların ateşkes sağlama çabalarına saygısızlıktır
Hamas: İsrail'in Gazze'yi işgal operasyonu, arabulucuların ateşkes sağlama çabalarına saygısızlıktır
21.08.2025
Hamas yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal operasyonunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir değişimi için arabulucuların çabalarına aldırış etmemek anlamına geldiğini söyledi.Hamas yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail terörist ordusunun Gazze şehrine ve yaklaşık bir milyon sakinine ve yerinden edilmiş kişilere yönelik bir operasyon başlatılacağına dair açıklaması ve savaş suçlusu Netanyahu'nun bunu yarın onaylama niyeti saldırganlığın sona erdirilmesi ve esir değişimi için bir anlaşmaya varılması amacıyla arabulucuların gösterdiği çabalara karşı bir saygısızlıktır" dedi.
01:08 21.08.2025
Hamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti
Hamas, Gazze'yi işgal operasyonunu arabulucuların ateşkes sağlama çabalarına saygısızlık olarak nitelendirdi.
Hamas yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal operasyonunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir değişimi için arabulucuların çabalarına aldırış etmemek anlamına geldiğini söyledi.
Hamas yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail terörist ordusunun Gazze şehrine ve yaklaşık bir milyon sakinine ve yerinden edilmiş kişilere yönelik bir operasyon başlatılacağına dair açıklaması ve savaş suçlusu Netanyahu'nun bunu yarın onaylama niyeti saldırganlığın sona erdirilmesi ve esir değişimi için bir anlaşmaya varılması amacıyla arabulucuların gösterdiği çabalara karşı bir saygısızlıktır" dedi.
