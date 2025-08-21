https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/hamas-israilin-gazzeyi-isgal-operasyonu-arabulucularin-ateskes-saglama-cabalarina-saygisizliktir-1098732716.html

Hamas: İsrail'in Gazze'yi işgal operasyonu, arabulucuların ateşkes sağlama çabalarına saygısızlıktır

Hamas, Gazze'yi işgal operasyonunu arabulucuların ateşkes sağlama çabalarına saygısızlık olarak nitelendirdi. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

i̇srail- filistin çatışması

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

hamas

Hamas yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal operasyonunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir değişimi için arabulucuların çabalarına aldırış etmemek anlamına geldiğini söyledi.Hamas yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail terörist ordusunun Gazze şehrine ve yaklaşık bir milyon sakinine ve yerinden edilmiş kişilere yönelik bir operasyon başlatılacağına dair açıklaması ve savaş suçlusu Netanyahu'nun bunu yarın onaylama niyeti saldırganlığın sona erdirilmesi ve esir değişimi için bir anlaşmaya varılması amacıyla arabulucuların gösterdiği çabalara karşı bir saygısızlıktır" dedi.

gazze

gazze şeridi

ortadoğu, gazze, gazze şeridi, hamas