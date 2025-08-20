https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israil-gazze-sehrine-planlanan-saldirinin-ilk-asamasina-gecildi-1098728959.html
İsrail: Gazze Şehri’ne planlanan saldırının ilk aşamasına geçildi
İsrail askeri sözcüsü Effie Defrin, Hamas'la yaşanan çatışmanın ardından Gazze Şehri’ne planlanan saldırının ilk aşamalarına girildiğini ve şehrin çevresinde... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T19:56+0300
2025-08-20T19:56+0300
2025-08-20T20:51+0300
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şehri’ne yönelik işgalin ilk adımlarını başlattı.IDF Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, “Güçlerimiz Gazze şehrinin çevresini kontrol altına aldı'' dedi. Ayrıca bu hafta yaklaşık 60 bin askerlik çağrısı gönderileceğini, ay sonuna kadar ek 20 bin çağrının daha yapılacağını doğruladı.
İsrail: Gazze Şehri’ne planlanan saldırının ilk aşamasına geçildi
19:56 20.08.2025 (güncellendi: 20:51 20.08.2025)
İsrail askeri sözcüsü Effie Defrin, Hamas'la yaşanan çatışmanın ardından Gazze Şehri’ne planlanan saldırının ilk aşamalarına girildiğini ve şehrin çevresinde kontrolün sağladığını duyurdu.
