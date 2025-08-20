Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israil-gazze-sehrine-planlanan-saldirinin-ilk-asamasina-gecildi-1098728959.html
İsrail: Gazze Şehri’ne planlanan saldırının ilk aşamasına geçildi
İsrail: Gazze Şehri’ne planlanan saldırının ilk aşamasına geçildi
Sputnik Türkiye
İsrail askeri sözcüsü Effie Defrin, Hamas'la yaşanan çatışmanın ardından Gazze Şehri’ne planlanan saldırının ilk aşamalarına girildiğini ve şehrin çevresinde... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T19:56+0300
2025-08-20T20:51+0300
dünya
i̇srail
gazze
ortadoğu
saldırı
saldırı girişimi
filistin
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0fe7b73213d06ec664302e0b8072c2a.jpg
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şehri’ne yönelik işgalin ilk adımlarını başlattı.IDF Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, “Güçlerimiz Gazze şehrinin çevresini kontrol altına aldı'' dedi. Ayrıca bu hafta yaklaşık 60 bin askerlik çağrısı gönderileceğini, ay sonuna kadar ek 20 bin çağrının daha yapılacağını doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israil-savunma-bakani-katz-gazzeyi-isgal-operasyonu-onayladi-cehresi-degisecek-1098711421.html
i̇srail
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a128bface8dfd0f33ad9d71289b47a91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, gazze, ortadoğu, saldırı, saldırı girişimi, filistin, i̇srail-filistin
i̇srail, gazze, ortadoğu, saldırı, saldırı girişimi, filistin, i̇srail-filistin

İsrail: Gazze Şehri’ne planlanan saldırının ilk aşamasına geçildi

19:56 20.08.2025 (güncellendi: 20:51 20.08.2025)
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
İsrail askeri sözcüsü Effie Defrin, Hamas'la yaşanan çatışmanın ardından Gazze Şehri’ne planlanan saldırının ilk aşamalarına girildiğini ve şehrin çevresinde kontrolün sağladığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şehri’ne yönelik işgalin ilk adımlarını başlattı.
IDF Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, “Güçlerimiz Gazze şehrinin çevresini kontrol altına aldı'' dedi. Ayrıca bu hafta yaklaşık 60 bin askerlik çağrısı gönderileceğini, ay sonuna kadar ek 20 bin çağrının daha yapılacağını doğruladı.
İsrail Gazze saldırı bomba İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal operasyonunu onayladı: Yedek askerler göreve çağırıldı, ordu toplanıyor
09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала