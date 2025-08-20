https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/memur-sen-duyurdu-zam-teklifi-hakem-heyetine-gonderilmeyecek-1098727629.html

Memur-Sen duyurdu: Zam teklifi hakem heyetine gönderilmeyecek

Memur-Sen duyurdu: Zam teklifi hakem heyetine gönderilmeyecek

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren zam görüşmelerinde kritik bir gelişme yaşandı. Memur-Sen, hükümetin sunduğu zam teklifini Hakem... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Memur-Sen, hükümetin sunduğu zam teklifini Hakem Heyeti’ne götürmeme kararı alarak inisiyatifi hükümete bıraktı.Basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ''Önümüzde Hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre güvenci yoktur. Yapılabilecek bir şey varsa inisiyatif hükümettedir. Hala 3 gün var. Memurun beklentileri karşılansın. Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem heyetine başvurmayacağız'' dedi.

