Memur-Sen duyurdu: Zam teklifi hakem heyetine gönderilmeyecek

Memur-Sen, hükümetin sunduğu zam teklifini Hakem Heyeti’ne götürmeme kararı alarak inisiyatifi hükümete bıraktı.Basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ''Önümüzde Hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre güvenci yoktur. Yapılabilecek bir şey varsa inisiyatif hükümettedir. Hala 3 gün var. Memurun beklentileri karşılansın. Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem heyetine başvurmayacağız'' dedi.
