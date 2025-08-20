https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/hatali-deprem-bildirimi-panik-yaratti-binlerce-kisi-uykusuz-kaldi-1098719799.html

Hatalı deprem bildirimi panik yarattı: Binlerce kişi uykusuz kaldı

Balıkesir'de gece 01.10'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgiyi bir deprem uygulaması binlerce kullanıcıya "5,5 büyüklüğünde deprem" olarak gönderdi. Bildirim giden çok sayıda kullanıcı gece saatlerinde panik yaşadı. Depremin büyüklüğünün açıklanmasının ardından ise sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yanlış bilgiye isyan etti. Orta düzeyde sallantı uyarısı panik yarattıBalıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor. Gece 01.10'da da 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ama bir deprem uygulaması kullanıcılarına depremin büyüklüğünü 5.5 olarak servis ederek 'Bulunduğunuz yerde sallanmanın orta düzeyde olduğu tahmin edildi' ifadesiyle gönderince binlerce kişi panik yaşadı. Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde AFAD uyarıda bulunmuştu. AFAD uyarmıştıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu uygulamalarla ilgili olarak daha önce bir açıklama yaparak vatandaşları uyarmıştı.Bazı uygulamaların vatandaşları korku ve paniğe sevk ettiğini belirten AFAD, "Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndadır." ifadelerini kullanmıştı. Yurt genelinde bin 200'ü aşkın deprem gözlem istasyonunda yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip edildiği belirtilen AFAD açıklamasında, "Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz." denilmişti.Kullanıcılar isyan etti: Kalp krizi geçirecektimSosyal medyada ise çok sayıda kişi yanlış bildirime isyan etti. Bir kullanıcı, "Gece gece bilmediğim bir sesle alarm öttü. Öylece bekledim" derken, başka bir kullanıcı da, "Deprem ağının sesli uyarısı normalde asla gelmezken bir anda bu saatte son ses ötmeye karar verdi. Aklım çıktı ama hiçbir şey hissetmedim" ifadelerini kullandı. Bir kullanıcı da 'Sındırgı'da yine 5.5 deprem olabilir az önce uyarısı geldi' derken bir kullanıcının da, "İzmir'deyim. Anlık depremuyarı bildirimi veren uygulama yine yanlış bir bildirimle geceye hareket kattı. 5.5 lik bir deprem uyarısı yayınladı ama deprem daha küçük olduğundan hissedilmedi. Neden?" ifadelerini kullandı.

