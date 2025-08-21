https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/bakanlik-can-dostlarini-terk-edenlere-toplamda-25-milyon-lira-ceza-kesti-1098736842.html

Bakanlık can dostlarını terk edenlere toplamda 25 milyon lira ceza kesti

Tarım ve Orman Bakanlığı evcil hayvanlarını terk eden 70 kişiye toplam 25 milyon lira ceza kesti. Kişi başına yaklaşık 357 bin lira ceza verildi. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvanların korunmasına yönelik denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yıl şu ana kadar 1429 hayvan bakımevi ve 494 petshop denetlendi. Denetimler sonucunda, kanuna aykırı davrandığı belirlenen 19 yerel yönetime yaklaşık 119 milyon lira idari para cezası kesildi.Ayrıca, 2 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren kanundan bugüne kadar yapılan kontrollerde, ev hayvanlarını terk ettiği tespit edilen 70 kişiye yaklaşık 25 milyon lira, kanuna aykırı hareket ettiği belirlenen 726 kişiye yaklaşık 29 milyon lira, 4 derneğe ise 1 milyon 551 bin lira idari para cezası verildi.Bakanlık, hem kurumlara hem de bireylere yönelik bu denetimlerle, hayvan haklarının korunmasını ve yasanın uygulanmasını sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

