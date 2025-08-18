https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/genc-oyuncu-devrilen-agacin-altinda-kaldi-yildizin-yogun-bakimdaki-tedavisi-devam-ediyor-1098655464.html

Genç oyuncu devrilen ağacın altında kaldı: Yıldız'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

İstanbul Kartal'da 15 Ağustos'ta fırtına nedeniyle devrilen ağaç dallarının altında kalan oyuncu İbrahim Yıldız yoğun bakımda tedavi altına alındı. 27... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos Cuma günü Kartal'da Orta Mahalle Nur Sokak'ta fırtına sebebiyle yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak isterken devrilen ağacın altında kaldı. 27 yaşındaki oyuncu çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarıldı. Yıldız'a ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.Ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İbrahim yıldız'ın ağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.İbrahim Yıldız kimdir?27 yaşındaki İbrahim Yıldız, Muhteşem Yüzyıl, Duy Beni, Bir Zamanlar Kıbrıs, Kuzey Yıldızı, Tek Yürek ve Tombala dizileri ile 2018 yılında gösterime giren savaş ve aksiyon filmi Keşif'te rol aldı.Yıldız, 2019'da sahnelenen Miletos Güzeli ile 2020'daki Ezop adlı tiyatro oyunlarının kadrosunda yer aldı.

