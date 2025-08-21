https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/geceyi-gunduze-cevirdi-japonyada-dev-ates-topu-panik-yaratti-1098748849.html

Geceyi gündüze çevirdi: Japonya’da dev ateş topu panik yarattı

Batı Japonya’da gece yarısı gökyüzünü aydınlatan dev bir ateş topu, görenleri hayrete düşürdü. Birçok kişi gündüz gibi aydınlanan gökyüzünü kameraya alırken... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

Salı gecesi saat 23.00 sıralarında Batı Japonya semalarında aniden beliren dev bir ışık topu, kısa süreliğine ortalığı gündüz gibi aydınlattı. Olay, yüzlerce mil uzaklıktan bile görüldü. Miyazaki’de araç kullanan Yoshihiko Hamahata yaşadığı olay hakkında, ''Daha önce hiç görmediğim beyaz bir ışık gökten indi. O kadar parlaktı ki çevremdeki evlerin şekillerini bile seçebildim. Bir an için gündüz sandım. Ne olduğunu anlayamayınca çok şaşırdım'' dedi.Uzmanlardan açıklama: 'Ay kadar parlak'Kagoshima’daki Sendai Uzay Müzesi müdürü Toshihisa Maeda, olayın olağanüstü parlak bir göktaşı olduğunu belirterek ''İnsanlar havanın titreştiğini bile hissettiklerini bildirdi. Parlaklığı Ay kadar güçlüydü'' dedi. Maeda, ateş topunun büyük ihtimalle Pasifik Okyanusu’na düştüğünü söyledi.Uzmanlara göre bu tür ateş toplarının kaynağı olan cisimler bir metreden daha büyük olabiliyor. Atmosferde patladıklarında kısa süreli şiddetli ışık saçıyorlar. Çoğu zararsız şekilde atmosfere girse de, görenler için unutulmaz bir manzara oluşturuyor.

