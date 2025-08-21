https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/fenerbahcenin-eski-baskanlarindan-ali-sen-yogun-bakim-sonrasi-ilk-kez-goruntulendi-1098740302.html
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen yoğun bakım sonrası ilk kez görüntülendi
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen yoğun bakım sonrası ilk kez görüntülendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından olan ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Ali Şen, yoğun bakım sonrası ilk kez görüntülendi. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T11:15+0300
2025-08-21T11:15+0300
2025-08-21T11:35+0300
yaşam
ali şen
fenerbahçe
bodrum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098740148_54:0:721:375_1920x0_80_0_0_67f4776a43247316d70b17abe0bed217.png
Fenerbahçe'nin efsane başkanları arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde ciddi bir rahatsızlık geçiren 86 yaşındaki Ali Şen, taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi. Şen'in fotoğrafına sosyal medyada birçok kişi 'geçmiş olsun' mesajı gönderirken, Şen'in Bodrum'daki evinde dinlendiği belirtildi. İlk fotoğrafına yorum yağdıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bodrum’un Yalıkavak mahallesindeki çiftliğine dönen Ali Şen’i ziyaret eden Mustafa Kemal Güneri, birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Acıbadem’de tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız.Yalıkavak’tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz" notuyla paylaştı. Fotoğrafa binlerce yorum geldi. Ali Şen kimdir?Kosova Prizren doğumlu Ali Şen, Fenerbahçe’de 1981–1983 ve 1994–1998 yılları arasında iki dönem başkanlık yaptı. “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganıyla özdeşleşen Şen, taraftarla kurduğu güçlü bağ sayesinde sarı-lacivertli camiada unutulmaz bir isim oldu.Ali Şen neden yoğun bakıma kaldırıldı?Enfeksiyon kaynaklı yüksek ateş şikayetiyle Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılan Şen, bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Tedavi sürecinde Ali Şen’in oğlu Metin Şen, kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa. Endişelenecek bir konu yok” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/fenerbahcenin-efsane-baskani-ali-sen-yogun-bakimda-1098657319.html
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098740148_138:0:638:375_1920x0_80_0_0_41d4d1dc737892c9435b4768578cdfe1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali şen, ali şen kimdir, ali şen hasta mı, ali şen kaç yaşında
ali şen, ali şen kimdir, ali şen hasta mı, ali şen kaç yaşında
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen yoğun bakım sonrası ilk kez görüntülendi
11:15 21.08.2025 (güncellendi: 11:35 21.08.2025)
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından olan ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Ali Şen, yoğun bakım sonrası ilk kez görüntülendi.
Fenerbahçe'nin efsane başkanları arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde ciddi bir rahatsızlık geçiren 86 yaşındaki Ali Şen, taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi. Şen'in fotoğrafına sosyal medyada birçok kişi 'geçmiş olsun' mesajı gönderirken, Şen'in Bodrum'daki evinde dinlendiği belirtildi.
İlk fotoğrafına yorum yağdı
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bodrum’un Yalıkavak mahallesindeki çiftliğine dönen Ali Şen’i ziyaret eden Mustafa Kemal Güneri, birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Acıbadem’de tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız.
Yalıkavak’tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz" notuyla paylaştı. Fotoğrafa binlerce yorum geldi.
Kosova Prizren doğumlu Ali Şen, Fenerbahçe’de 1981–1983 ve 1994–1998 yılları arasında iki dönem başkanlık yaptı. “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganıyla özdeşleşen Şen, taraftarla kurduğu güçlü bağ sayesinde sarı-lacivertli camiada unutulmaz bir isim oldu.
Ali Şen neden yoğun bakıma kaldırıldı?
Enfeksiyon kaynaklı yüksek ateş şikayetiyle Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılan Şen, bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Tedavi sürecinde Ali Şen’in oğlu Metin Şen, kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa. Endişelenecek bir konu yok” ifadelerini kullanmıştı.