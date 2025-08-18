Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/fenerbahcenin-efsane-baskani-ali-sen-yogun-bakimda-1098657319.html

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen hatanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, çocukları ile yaptığı görüşme sonrasında Ali Şen’in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını yazdı.Ali Şen kimdir?Ali Şen, 1939 senesinde Prizren'de dünyaya geldi.İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Şen, 2 Haziran 1956 tarihinde ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre manav dükkanı işletti. Sonra kaynakçı çırağı olarak çalışan Şen, askerlik vazifesini de tamamladıktan sonra kaynakçı olarak Danimarka'ya çalışmaya gitti.Danimarka’da dericilik hayatına başladı. 1967 senesinde Türkiye’de ilk kez deri konfeksiyonunu Ali Şen ihraç etti.1981 senesinde İş Bankası’ndan İzmit’teki batık Kazlı Deri Fabrikasını 5 milyon 800 bin dolara satın aldı. Fabrikanın adını MAGA (Babasının adı) Deri olarak değiştirdi. Avrupa’nın birinci, dünyanın 3’üncü deri fabrikası oldu. Dericilikte rekabet sertleşince 1989 senesinde dericilik yapmayı bıraktı. Ali Şen Gazprom’un Türkiye’deki ortağıdır.Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelmeden önce kısa bir süre de gazetecilik yaptı.1975 senesinde Fenerbahçe'ye geldiğinde, önce kulübün basketbol branşının başına getirildi.12 Nisan 1981 tarihinde ondan önceki başkan Razi Trak’ın yerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı seçildi.1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yaptı."Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla özleşen Ali Şen, 15 Şubat 1998 tarihinde düzenlenen olağan kongrede başkanlığı Aziz Yıldırım'a devretti.1963 senesinden bu yana Bente Şen ile evli olan Ali Şen, üç çocuk babasıdır.

