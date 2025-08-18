https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/fenerbahcenin-efsane-baskani-ali-sen-yogun-bakimda-1098657319.html
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, yaşam mücadelesi veriyor. Şen, Bodrum’da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ali Şen’in sağlık durumu hakkında... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T07:58+0300
2025-08-18T07:58+0300
2025-08-18T08:15+0300
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen hatanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, çocukları ile yaptığı görüşme sonrasında Ali Şen’in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını yazdı.Ali Şen kimdir?Ali Şen, 1939 senesinde Prizren'de dünyaya geldi.İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Şen, 2 Haziran 1956 tarihinde ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre manav dükkanı işletti. Sonra kaynakçı çırağı olarak çalışan Şen, askerlik vazifesini de tamamladıktan sonra kaynakçı olarak Danimarka'ya çalışmaya gitti.Danimarka’da dericilik hayatına başladı. 1967 senesinde Türkiye’de ilk kez deri konfeksiyonunu Ali Şen ihraç etti.1981 senesinde İş Bankası’ndan İzmit’teki batık Kazlı Deri Fabrikasını 5 milyon 800 bin dolara satın aldı. Fabrikanın adını MAGA (Babasının adı) Deri olarak değiştirdi. Avrupa’nın birinci, dünyanın 3’üncü deri fabrikası oldu. Dericilikte rekabet sertleşince 1989 senesinde dericilik yapmayı bıraktı. Ali Şen Gazprom’un Türkiye’deki ortağıdır.Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelmeden önce kısa bir süre de gazetecilik yaptı.1975 senesinde Fenerbahçe'ye geldiğinde, önce kulübün basketbol branşının başına getirildi.12 Nisan 1981 tarihinde ondan önceki başkan Razi Trak’ın yerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı seçildi.1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yaptı."Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla özleşen Ali Şen, 15 Şubat 1998 tarihinde düzenlenen olağan kongrede başkanlığı Aziz Yıldırım'a devretti.1963 senesinden bu yana Bente Şen ile evli olan Ali Şen, üç çocuk babasıdır.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
07:58 18.08.2025 (güncellendi: 08:15 18.08.2025)
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, yaşam mücadelesi veriyor. Şen, Bodrum’da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ali Şen’in sağlık durumu hakkında bilgi veren gazeteci Yavuz Donat, Ali Şen’in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını belirtti.
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen hatanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, çocukları ile yaptığı görüşme sonrasında Ali Şen’in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını
yazdı.
"Fenerbahçe'nin efsane başkanıydı... Sarı-lacivert tribünlerden öyle bir slogan yükselirdi ki... Yer gök inlerdi: 'Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon'" diye yazan Donat, Ali Şen için "Şimdi konuşamıyor. Ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ali Şen, 1939 senesinde Prizren'de dünyaya geldi.
İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Şen, 2 Haziran 1956 tarihinde ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.
İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre manav dükkanı işletti. Sonra kaynakçı çırağı olarak çalışan Şen, askerlik vazifesini de tamamladıktan sonra kaynakçı olarak Danimarka'ya çalışmaya gitti.
Danimarka’da dericilik hayatına başladı. 1967 senesinde Türkiye’de ilk kez deri konfeksiyonunu Ali Şen ihraç etti.
1981 senesinde İş Bankası’ndan İzmit’teki batık Kazlı Deri Fabrikasını 5 milyon 800 bin dolara satın aldı. Fabrikanın adını MAGA (Babasının adı) Deri olarak değiştirdi. Avrupa’nın birinci, dünyanın 3’üncü deri fabrikası oldu. Dericilikte rekabet sertleşince 1989 senesinde dericilik yapmayı bıraktı. Ali Şen Gazprom’un Türkiye’deki ortağıdır.
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelmeden önce kısa bir süre de gazetecilik yaptı.
1975 senesinde Fenerbahçe'ye geldiğinde, önce kulübün basketbol branşının başına getirildi.
12 Nisan 1981 tarihinde ondan önceki başkan Razi Trak’ın yerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı seçildi.
1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yaptı.
"Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla özleşen Ali Şen, 15 Şubat 1998 tarihinde düzenlenen olağan kongrede başkanlığı Aziz Yıldırım'a devretti.
1963 senesinden bu yana Bente Şen ile evli olan Ali Şen, üç çocuk babasıdır.