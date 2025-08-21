https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-israilin-pervasizligi-dizginlenmeli-1098747838.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü: 'İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü: 'İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T14:31+0300
2025-08-21T14:31+0300
2025-08-21T14:35+0300
dünya
gazze
fransa
emmanuel macron
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084866329_0:761:2047:1912_1920x0_80_0_0_e1a37ef0166e4ab49a5029c6926ed72e.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.Gazze vurgusu: “Ateşkes şart”Erdoğan, Gazze’de büyük bir insani felaket yaşandığını belirterek Türkiye’nin ateşkes için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. İsrail’in işgal planına hız verdiğini dile getiren Erdoğan, “İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli” dedi.Savunma sanayi ve i̇ş birliğiErdoğan, Türkiye’nin Fransa ile ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı. Özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin ilerletilmesi için adımlar atılacağını kaydetti.BM Zirvesi’ne atıfİki lider, BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan başlıkların ayrıntılarının önümüzdeki süreçte görüşülmesi konusunda mutabık kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turkiye-israil-baglantili-gemi-trafigini-yasakladi-1098746404.html
gazze
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084866329_0:569:2047:2104_1920x0_80_0_0_c2af3391c1b33813911c3501d07915c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, fransa, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan
gazze, fransa, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü: 'İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli'
14:31 21.08.2025 (güncellendi: 14:35 21.08.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze’deki insani kriz ele alındı. Erdoğan, “İsrail’in pervasızlığının dizginlenmesi şart” diyerek ateşkes çağrısını yineledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.
Gazze vurgusu: “Ateşkes şart”
Erdoğan, Gazze’de büyük bir insani felaket yaşandığını belirterek Türkiye’nin ateşkes için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. İsrail’in işgal planına hız verdiğini dile getiren Erdoğan, “İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli” dedi.
Savunma sanayi ve i̇ş birliği
Erdoğan, Türkiye’nin Fransa ile ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı. Özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin ilerletilmesi için adımlar atılacağını kaydetti.
İki lider, BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan başlıkların ayrıntılarının önümüzdeki süreçte görüşülmesi konusunda mutabık kaldı.