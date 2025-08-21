https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-israilin-pervasizligi-dizginlenmeli-1098747838.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü: 'İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü: 'İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T14:31+0300

2025-08-21T14:31+0300

2025-08-21T14:35+0300

dünya

gazze

fransa

emmanuel macron

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084866329_0:761:2047:1912_1920x0_80_0_0_e1a37ef0166e4ab49a5029c6926ed72e.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.Gazze vurgusu: “Ateşkes şart”Erdoğan, Gazze’de büyük bir insani felaket yaşandığını belirterek Türkiye’nin ateşkes için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. İsrail’in işgal planına hız verdiğini dile getiren Erdoğan, “İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli” dedi.Savunma sanayi ve i̇ş birliğiErdoğan, Türkiye’nin Fransa ile ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı. Özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin ilerletilmesi için adımlar atılacağını kaydetti.BM Zirvesi’ne atıfİki lider, BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan başlıkların ayrıntılarının önümüzdeki süreçte görüşülmesi konusunda mutabık kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turkiye-israil-baglantili-gemi-trafigini-yasakladi-1098746404.html

gazze

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, fransa, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan