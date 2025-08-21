Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-israilin-pervasizligi-dizginlenmeli-1098747838.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü: 'İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü: 'İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T14:31+0300
2025-08-21T14:35+0300
dünya
gazze
fransa
emmanuel macron
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084866329_0:761:2047:1912_1920x0_80_0_0_e1a37ef0166e4ab49a5029c6926ed72e.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.Gazze vurgusu: “Ateşkes şart”Erdoğan, Gazze’de büyük bir insani felaket yaşandığını belirterek Türkiye’nin ateşkes için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. İsrail’in işgal planına hız verdiğini dile getiren Erdoğan, “İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli” dedi.Savunma sanayi ve i̇ş birliğiErdoğan, Türkiye’nin Fransa ile ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı. Özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin ilerletilmesi için adımlar atılacağını kaydetti.BM Zirvesi’ne atıfİki lider, BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan başlıkların ayrıntılarının önümüzdeki süreçte görüşülmesi konusunda mutabık kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turkiye-israil-baglantili-gemi-trafigini-yasakladi-1098746404.html
gazze
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084866329_0:569:2047:2104_1920x0_80_0_0_c2af3391c1b33813911c3501d07915c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, fransa, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan
gazze, fransa, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü: 'İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli'

14:31 21.08.2025 (güncellendi: 14:35 21.08.2025)
© İHAErdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti.
Erdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© İHA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze’deki insani kriz ele alındı. Erdoğan, “İsrail’in pervasızlığının dizginlenmesi şart” diyerek ateşkes çağrısını yineledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Gazze vurgusu: “Ateşkes şart”

Erdoğan, Gazze’de büyük bir insani felaket yaşandığını belirterek Türkiye’nin ateşkes için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. İsrail’in işgal planına hız verdiğini dile getiren Erdoğan, “İsrail’in pervasızlığı dizginlenmeli” dedi.

Savunma sanayi ve i̇ş birliği

Erdoğan, Türkiye’nin Fransa ile ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı. Özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin ilerletilmesi için adımlar atılacağını kaydetti.

BM Zirvesi’ne atıf

İki lider, BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan başlıkların ayrıntılarının önümüzdeki süreçte görüşülmesi konusunda mutabık kaldı.
Kızıldeniz Husi gemi saldırı İsrail Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
DÜNYA
Türkiye İsrail bağlantılı gemi trafiğini çift yönlü olarak yasakladı
13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала