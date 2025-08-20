https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/mengendeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1098729328.html

Mengen'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mengen'deki orman yangını kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Bolu Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü Bolu Mengen'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T21:28+0300

2025-08-20T21:28+0300

2025-08-20T21:35+0300

türki̇ye

mengen

bolu valiliği

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098729453_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f3867fcb6937d4bbfc6e11b3dc4e6710.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM)sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bolu Mengen'deki orman yangınına ilişkin bilgi verildi.Orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Bolu Valiliği de "İlimiz Mengen ilçesi Kıyaslar köyü sınırlarında bugün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, Valiliğimizin koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı" bilgisini paylaştı. Öte yandan tedbir amaçlı kapatılan Mengen-Devrek karayolu yeniden ulaşıma açıldı.Bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Vali Abdulaziz Aydın, valilik koordinasyonunda 5'i Orman Genel Müdürlüğü, 2'si Jandarma Genel Komutanlığına ait olmak üzere toplam 7 helikopter, 57 araç ve 200'e yakın personelle yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.Ekiplerin sabaha kadar hem soğutma hem de karadan tarama çalışması yürüteceğini aktaran Aydın, yangının herhangi bir yerleşim yerine sirayet etmediğini kaydetti.Söndürme çalışmalarında kimsenin yaralanmadığını aktaran Aydın, yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğunu bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/dev-yanardag-alarm-veriyor-patlarsa-deniz-tabani-cokebilir-1098722759.html

türki̇ye

mengen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mengen, bolu valiliği, haberler