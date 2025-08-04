https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-borsa-neden-yukseliyor-1098353536.html

Borsa günü yükselişle tamamladı: Borsa neden yükseliyor?

Borsa günü yükselişle tamamladı: Borsa neden yükseliyor?

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, beklentilerin altında kalan temmuz ayı enflasyon verisinin ardından günü yüzde 0.99 artışla 10 bin 853.49 puandan... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T19:38+0300

2025-08-04T19:38+0300

2025-08-04T19:38+0300

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Beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisi sonrası Borsa İstanbul, yüzde 0.99 artışla 10 bin 853 puana yükseldi.TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 2.06 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33.52 olarak kaydedildi. Enflasyonun beklentilerin altında kalması, Merkez Bankası’nın faiz indirimi adımlarını hızlandırabileceği yönünde yorumlandı.Gün içinde BIST 100 endeksi yüzde 1.54’e varan primle 10 bin 926 puanı test etti. Bankacılık endeksi yüzde 1.67, holding endeksi yüzde 0.81 artarken; en çok kazandıran sektör yüzde 2.06 oranla ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1.99 oranla sigorta oldu.Analistler, faiz indirimi beklentilerinin sermayeyi hisse senedi piyasalarına yönlendirdiğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 11 bin ve 11 bin 100 seviyelerinin direnç, 10 bin 700 ve 10 bin 600 puanların ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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