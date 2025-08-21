Türkiye
Abdulkadir Selvi: Kimi Meclis önünde Toros yakıyor kimi yalan haber yayıyor
TBMM önünde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı öncesinde 'beyaz toros' aracı yakılmasını bugünkü köşesinde değerlendirmeye devam eden Hürriyet köşe yazarı Abdulkadir Selvi "Kimi Meclis önünde Toros yakıyor kimi yalan haber yayıyor" ifadelerini kullandı. Selvi köşesinde şu ifadelere yer verdi:
07:32 21.08.2025
© İHASelvi
© İHA
Abdulkadir Selvi, Meclis'in önünde yakılan beyaz torosla ilgili bugünkü yazısında "Terörsüz Türkiye’yi sabote etmek isteyenler harekete geçti" diyerek "Kimi Meclis önünde Toros yakıyor kimi yalan haber yayıyor" değerlendirmesini yaptı.
Selvi köşesinde şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, “DEM’in komisyondan talepleri şunlarmış” diye 7 maddelik bir paylaşımda bulundu. Bunların neler olduğunu yazmayacağım çünkü yalanlandı. Hem DEM Parti yalanladı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Meclis önünde Beyaz Toros yakılmasını ve Yüksel Arslan’ın paylaşımlarını, “Süreci zehirlemek isteyenler var” diyerek değerlendirdi. Yüksel Arslan’ın asılsız paylaşımlarına, ”Bu açık bir provokatörlüktür” diye tepki gösterdi.

Ayrıca partilerin Meclis’te kurulan komisyona sunduğu teklifler açıklandı. Örneğin CHP önce teklifini açıkladı, sonra komisyona sundu. Komisyon tutanaklarında da yer aldı. DEM Parti’nin ne böyle bir teklifi var ne de komisyona sunulmuş teklifler arasında 7 maddelik öneri yer alıyor. ‘Teklif diye yazılanlar ne?’ diye soracak olursanız, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek için ne söylesek Türk milleti rahatsız olur deseniz onları uydurup maddeler halinde sıralamışlar."

