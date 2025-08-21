Abdulkadir Selvi: Kimi Meclis önünde Toros yakıyor kimi yalan haber yayıyor

"İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, “DEM’in komisyondan talepleri şunlarmış” diye 7 maddelik bir paylaşımda bulundu. Bunların neler olduğunu yazmayacağım çünkü yalanlandı. Hem DEM Parti yalanladı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Meclis önünde Beyaz Toros yakılmasını ve Yüksel Arslan’ın paylaşımlarını, “Süreci zehirlemek isteyenler var” diyerek değerlendirdi. Yüksel Arslan’ın asılsız paylaşımlarına, ”Bu açık bir provokatörlüktür” diye tepki gösterdi.

Ayrıca partilerin Meclis’te kurulan komisyona sunduğu teklifler açıklandı. Örneğin CHP önce teklifini açıkladı, sonra komisyona sundu. Komisyon tutanaklarında da yer aldı. DEM Parti’nin ne böyle bir teklifi var ne de komisyona sunulmuş teklifler arasında 7 maddelik öneri yer alıyor. ‘Teklif diye yazılanlar ne?’ diye soracak olursanız, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek için ne söylesek Türk milleti rahatsız olur deseniz onları uydurup maddeler halinde sıralamışlar."