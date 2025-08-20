TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreci zehirlemek isteyenler var

Amacımız bütün görüşmelerle birlikte geçmişteki tartışmaları tekrar ettirmek değil. Acılarımızı yarıştırmamak, geçmişte olanları bugüne taşımamanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu süreci zehirlemek isteyenlerin de varlığını biliyoruz. Bir iki gelişme bu konudaki haklılığımızı ortaya koymuştur. Öncesinde komisyonda komisyon üyeleri tarafından hiçbir şekilde paylaşılmamış görüşleri yaymak tam bir provokasyondur. Mesele bu milleti bu acıları bir daha yaşamayacak şekilde yüksek demokrasi standartları sağlamaktır.