TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreci zehirlemek isteyenler var
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreci zehirlemek isteyenler var
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5'nci toplantısında cumartesi anneleri, barış anneleri ve insan hakları dernekleri temsicileri dinlendi. Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkan Numan Kurtulmuş sürece ilişkin uyarılarda bulunarak şunları söyledi:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreci zehirlemek isteyenler var

15:15 20.08.2025
Osman Nuri Cerit
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sürece ilişkin uyarılarda bulundu.
Amacımız bütün görüşmelerle birlikte geçmişteki tartışmaları tekrar ettirmek değil. Acılarımızı yarıştırmamak, geçmişte olanları bugüne taşımamanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu süreci zehirlemek isteyenlerin de varlığını biliyoruz. Bir iki gelişme bu konudaki haklılığımızı ortaya koymuştur. Öncesinde komisyonda komisyon üyeleri tarafından hiçbir şekilde paylaşılmamış görüşleri yaymak tam bir provokasyondur. Mesele bu milleti bu acıları bir daha yaşamayacak şekilde yüksek demokrasi standartları sağlamaktır.
