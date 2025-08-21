https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/abd-medyasi-abd-ulusal-istihbarat-direktorlugu-personel-sayisini-ve-butceyi-ciddi-oranda-azaltacak-1098732277.html

ABD medyası: ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü personel sayısını ve bütçeyi ciddi oranda azaltacak

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI), personel sayısını yüzde 40 oranında azaltmayı ve 700 milyon doları aşan bir bütçe kesintisine gitmeyi planlıyor. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD merkezli NewsNation'ın aktardığına göre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (DNI), personel sayısını yüzde 40 oranında azaltmayı ve 700 milyon doları aşan bir bütçe kesintisine gitmeyi planlıyor.Üst düzey bir istihbarat yetkilisinin verdiği bilgilere dayanan haberde, bu ciddi personel ve bütçe azaltımlarının ODNI'de kapsamlı bir yeniden yapılanmanın parçası olduğu ifade edildi. Söz konusu değişikliklerin, 30 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.Raporda, alınan bu önlemlerin, ODNI'nin yaklaşık yirmi yıl önce kuruluşundan bu yana gerçekleşecek en kapsamlı reform niteliği taşıdığı belirtildi.Yetkililer, ODNI'nin temel görevini sürdürürken bürokratik yükü azaltmayı hedeflediğini; ancak ulusal güvenlik tehditlerinin artmasına rağmen kurumun yapısal olarak yıllardır büyük ölçüde değişmeden kaldığını dile getirdi.Ayrıca, ODNI'nin yeniden yapılandırılması sürecinin Beyaz Saray ile koordineli şekilde yürütüldüğü ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın bu süreçten haberdar edildiği bilgisine de raporda yer verildi.2004 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen İstihbarat Reformu ve Terörizmi Önleme Yasası, 11 Eylül Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanmış ve ülkedeki 18 farklı istihbarat teşkilatı arasında koordinasyonu artırmak amacıyla ODNI'nin kurulmasına zemin hazırlamıştı.

