Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/abd-medyasi-abd-ulusal-istihbarat-direktorlugu-personel-sayisini-ve-butceyi-ciddi-oranda-azaltacak-1098732277.html
ABD medyası: ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü personel sayısını ve bütçeyi ciddi oranda azaltacak
ABD medyası: ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü personel sayısını ve bütçeyi ciddi oranda azaltacak
Sputnik Türkiye
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI), personel sayısını yüzde 40 oranında azaltmayı ve 700 milyon doları aşan bir bütçe kesintisine gitmeyi planlıyor. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T00:26+0300
2025-08-21T00:26+0300
dünya
abd
donald trump
odni
ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090622621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2733781f2b446bd2d8b5fab42282c96d.jpg
ABD merkezli NewsNation'ın aktardığına göre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (DNI), personel sayısını yüzde 40 oranında azaltmayı ve 700 milyon doları aşan bir bütçe kesintisine gitmeyi planlıyor.Üst düzey bir istihbarat yetkilisinin verdiği bilgilere dayanan haberde, bu ciddi personel ve bütçe azaltımlarının ODNI'de kapsamlı bir yeniden yapılanmanın parçası olduğu ifade edildi. Söz konusu değişikliklerin, 30 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.Raporda, alınan bu önlemlerin, ODNI'nin yaklaşık yirmi yıl önce kuruluşundan bu yana gerçekleşecek en kapsamlı reform niteliği taşıdığı belirtildi.Yetkililer, ODNI'nin temel görevini sürdürürken bürokratik yükü azaltmayı hedeflediğini; ancak ulusal güvenlik tehditlerinin artmasına rağmen kurumun yapısal olarak yıllardır büyük ölçüde değişmeden kaldığını dile getirdi.Ayrıca, ODNI'nin yeniden yapılandırılması sürecinin Beyaz Saray ile koordineli şekilde yürütüldüğü ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın bu süreçten haberdar edildiği bilgisine de raporda yer verildi.2004 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen İstihbarat Reformu ve Terörizmi Önleme Yasası, 11 Eylül Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanmış ve ülkedeki 18 farklı istihbarat teşkilatı arasında koordinasyonu artırmak amacıyla ODNI'nin kurulmasına zemin hazırlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/rusya-bmden-ukraynanin-afrikadaki-militanlari-desteklemesini-sorusturmasini-talep-etti-1098730345.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090622621_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_abd4612223c4711944b745f48fd0d473.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, odni, ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)
abd, donald trump, odni, ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)

ABD medyası: ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü personel sayısını ve bütçeyi ciddi oranda azaltacak

00:26 21.08.2025
© AP Photo / Charles KrupaDemocratic presidential candidate U.S. Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, listens to a question during a campaign stop in Londonderry, N.H., Tuesday, Oct. 1, 2019. (AP Photo/Charles Krupa)
Democratic presidential candidate U.S. Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, listens to a question during a campaign stop in Londonderry, N.H., Tuesday, Oct. 1, 2019. (AP Photo/Charles Krupa) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Charles Krupa
Abone ol
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI), personel sayısını yüzde 40 oranında azaltmayı ve 700 milyon doları aşan bir bütçe kesintisine gitmeyi planlıyor.
ABD merkezli NewsNation'ın aktardığına göre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (DNI), personel sayısını yüzde 40 oranında azaltmayı ve 700 milyon doları aşan bir bütçe kesintisine gitmeyi planlıyor.
Üst düzey bir istihbarat yetkilisinin verdiği bilgilere dayanan haberde, bu ciddi personel ve bütçe azaltımlarının ODNI'de kapsamlı bir yeniden yapılanmanın parçası olduğu ifade edildi. Söz konusu değişikliklerin, 30 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Raporda, alınan bu önlemlerin, ODNI'nin yaklaşık yirmi yıl önce kuruluşundan bu yana gerçekleşecek en kapsamlı reform niteliği taşıdığı belirtildi.
Yetkililer, ODNI'nin temel görevini sürdürürken bürokratik yükü azaltmayı hedeflediğini; ancak ulusal güvenlik tehditlerinin artmasına rağmen kurumun yapısal olarak yıllardır büyük ölçüde değişmeden kaldığını dile getirdi.
Ayrıca, ODNI'nin yeniden yapılandırılması sürecinin Beyaz Saray ile koordineli şekilde yürütüldüğü ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın bu süreçten haberdar edildiği bilgisine de raporda yer verildi.
2004 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen İstihbarat Reformu ve Terörizmi Önleme Yasası, 11 Eylül Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanmış ve ülkedeki 18 farklı istihbarat teşkilatı arasında koordinasyonu artırmak amacıyla ODNI'nin kurulmasına zemin hazırlamıştı.
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya, BM’den Ukrayna’nın Afrika’daki militanları desteklemesini soruşturmasını talep etti
Dün, 22:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала