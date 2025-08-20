https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/rusya-bmden-ukraynanin-afrikadaki-militanlari-desteklemesini-sorusturmasini-talep-etti-1098730345.html
Rusya, BM’den Ukrayna’nın Afrika’daki militanları desteklemesini soruşturmasını talep etti
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’nın Afrika’daki militanları desteklemesini araştırmak üzere BM’nin katılımıyla kapsamlı bir uluslararası soruşturma yürütülmesini talep etti.Polyanskiy, Ukrayna’nın özel servislerinin, Savunma Bakanlığı’na bağlı Genel İstihbarat Müdürlüğü dahil, Sahel ülkeleri ve Afrika’nın diğer bölgelerinde sabotaj faaliyetlerine karıştığına dair somut deliller bulunduğunu belirtti. Polyanskiy, Ukrayna’nın bu militanlara silah ve insansız hava aracı sağladığını, bunların kullanımında eğitim verdiğini, teröristlerin eylemlerini koordine ettiğini ve El Kaide ile bağıntılı sözde 'İslam ve Müslümanlar Destek Grubu' gibi örgütlerle iş birliği yaptığını söyledi. Ayrıca Polyanskiy, hazırlanan paralı askerlerin yerel hükümetlere karşı eylemler için yönlendirildiğini vurguladı.Fransız medyası, Mali’deki bir askeri kaynağa dayandırarak, Mali’deki silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakına bağlı teröristlerin eğitim almak üzere Ukrayna’ya gittiğini bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Kiev’in Rusya’yı çatılma alanında yenme imkanı bulamayınca Afrika’da ‘ikinci cephe’ açmaya karar verdiğini ve Moskova ile dost Afrika ülkelerindeki terörist grupları desteklediğini belirtmişti. Mali, geçen yıl 5 Ağustos’ta Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesmişti.Mali’de daha önce terörle mücadele konusunda görevli bir savcı, Ukraynalı yetkililerin açıklamalarının ardından olası terörizme yardım iddialarını soruşturmak üzere bir araştırma başlatmıştı. Soruşturma, Mali hükümetinin Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü temsilcisi Andrey Yusov ile Senegal’deki Ukrayna Büyükelçisi Yuriy Pivovarov’un ifadelerinin de gündeme gelmesiyle başlatılmıştı.Yusov, Ukraynalı medyaya yaptığı açıklamada, Mali’deki bir askeri grubun konvoyuna düzenlenen militan saldırısını yorumlayarak, militanlara ‘gerekli bilgilerin ve daha fazlasının iletildiğini’ söylemişti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’nın Afrika’daki militanları desteklemesini araştırmak üzere BM’nin katılımıyla kapsamlı bir uluslararası soruşturma yürütülmesini talep etti.
Polyanskiy, Ukrayna’nın özel servislerinin, Savunma Bakanlığı’na bağlı Genel İstihbarat Müdürlüğü dahil, Sahel ülkeleri ve Afrika’nın diğer bölgelerinde sabotaj faaliyetlerine karıştığına dair somut deliller bulunduğunu belirtti.
Polyanskiy, Ukrayna’nın bu militanlara silah ve insansız hava aracı sağladığını, bunların kullanımında eğitim verdiğini, teröristlerin eylemlerini koordine ettiğini ve El Kaide ile bağıntılı sözde 'İslam ve Müslümanlar Destek Grubu' gibi örgütlerle iş birliği yaptığını söyledi. Ayrıca Polyanskiy, hazırlanan paralı askerlerin yerel hükümetlere karşı eylemler için yönlendirildiğini vurguladı.
Fransız medyası, Mali’deki bir askeri kaynağa dayandırarak, Mali’deki silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakına bağlı teröristlerin eğitim almak üzere Ukrayna’ya gittiğini bildirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Kiev’in Rusya’yı çatılma alanında yenme imkanı bulamayınca Afrika’da ‘ikinci cephe’ açmaya karar verdiğini ve Moskova ile dost Afrika ülkelerindeki terörist grupları desteklediğini belirtmişti. Mali, geçen yıl 5 Ağustos’ta Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesmişti.
Mali’de daha önce terörle mücadele konusunda görevli bir savcı, Ukraynalı yetkililerin açıklamalarının ardından olası terörizme yardım iddialarını soruşturmak üzere bir araştırma başlatmıştı.
Soruşturma, Mali hükümetinin Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü temsilcisi Andrey Yusov ile Senegal’deki Ukrayna Büyükelçisi Yuriy Pivovarov’un ifadelerinin de gündeme gelmesiyle başlatılmıştı.
Yusov, Ukraynalı medyaya yaptığı açıklamada, Mali’deki bir askeri grubun konvoyuna düzenlenen militan saldırısını yorumlayarak, militanlara ‘gerekli bilgilerin ve daha fazlasının iletildiğini’ söylemişti.