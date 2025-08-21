https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/ab-abdden-gelen-tum-endustriyel-mallara-yonelik-gumruk-vergilerini-kaldiracak-1098749138.html

AB, ABD'den gelen tüm endüstriyel mallara yönelik gümrük vergilerini kaldıracak

AB, ABD’den gelen tüm endüstriyel mallara yönelik gümrük vergilerini kaldıracak

Avrupa Birliği'nin, ABD'den gelen endüstriyel mallarına uygulanan gümrük vergilerini kaldırmayı ve çok çeşitli ABD menşeili deniz ve tarım ürünlerine tercihli... 21.08.2025

AB ile ABD’nin ‘Karşılıklı, Adil ve Dengeli Ticaret’ çerçeve anlaşmasına ilişkin ortak bildirisine göre, Avrupa Birliği ABD’den gelen endüstriyel mallarına uygulanan gümrük vergilerini kaldırmayı ve çok çeşitli ABD menşeili deniz ve tarım ürünlerine tercihli pazar erişimi sağlamayı amaçlıyor.Anlaşmaya göre AB ayrıca:2028’e kadar ABD'den yaklaşık 750 milyar dolar değerinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), petrol ve nükleer enerji ürünleri satın almayı,ABD'den askeri ve savunma ekipmanı alımlarını önemli ölçüde artırmayı,Bilgi işlem merkezleri için en az 40 milyar dolar değerinde ABD menşeili yapay zeka çipleri satın almayı taahhüt ediyor.

