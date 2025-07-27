https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/abd-ve-abden-dev-ticaret-anlasmasi-trumptan-yuzde-15-gumruk-tarifesi-aciklamasi-1098177038.html
ABD ve AB’den 'dev ticaret anlaşması': Trump’tan yüzde 15 gümrük tarifesi açıklaması
ABD ve AB’den 'dev ticaret anlaşması': Trump’tan yüzde 15 gümrük tarifesi açıklaması
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile çerçeve bir ticaret anlaşmasına vardıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T22:21+0300
2025-07-27T22:21+0300
2025-07-27T22:21+0300
dünya
abd
donald trump
avrupa birliği
ab komisyonu
gümrük vergisi
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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması görüşmelerinin tamamlandığını ve ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 doğrudan gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.İskoçya’da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Trump, “AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. Ayrıca ABD’ye 600 milyar dolardan fazla yatırım yapılacak” dedi.'AB, ABD'ye gümrük vergisi uygulamayacak'Trump, AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük vergisi uygulamama taahhüdü verdiğini ve pazarlarını ABD yapımı ürünlere tamamen açacaklarını söyledi. Ayrıca, AB’nin ABD’den önemli miktarda askeri mühimmat satın alacağını belirten Trump, bu alımın "yüz milyarlarca dolar" değerinde olduğunu ifade etti.AB ile varılan anlaşma için "Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması" diyen Trump, 'AB’nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine yüzde 15 doğrudan vergi uygulayacaklarını' duyurdu.AB, geçen yıl 532.3 milyar avroluk ihracat yapmıştıTrump, ikinci kez yönetime geldikten sonra AB'den ithal edilen çelik ve alüminyuma yüzde 50, otomotive yüzde 25 ve diğer ürünlere yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirmişti. Trump, 1 Ağustos’tan itibaren AB’den gelen tüm ürünlere sektörel vergilerden bağımsız olarak yüzde 30 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.AB Komisyonu verilerine göre AB, geçen yıl ABD’ye 532,3 milyar avroluk ihracat yaparken, 335 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. Bu ticaret fazlası Trump yönetiminin uzun süredir eleştirdiği bir konuydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/trumptan-gazze-aciklamasi-60-milyon-dolar-verdik-kimse-tesekkur-bile-etmedi-1098176342.html
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abd, donald trump, avrupa birliği, ab komisyonu, gümrük vergisi
abd, donald trump, avrupa birliği, ab komisyonu, gümrük vergisi
ABD ve AB’den 'dev ticaret anlaşması': Trump’tan yüzde 15 gümrük tarifesi açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile çerçeve bir ticaret anlaşmasına vardıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Anlaşma enerji, yatırım ve savunma alanlarında büyük meblağları içeriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması görüşmelerinin tamamlandığını ve ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 doğrudan gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.
İskoçya’da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Trump, “AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. Ayrıca ABD’ye 600 milyar dolardan fazla yatırım yapılacak” dedi.
'AB, ABD'ye gümrük vergisi uygulamayacak'
Trump, AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük vergisi uygulamama taahhüdü verdiğini ve pazarlarını ABD yapımı ürünlere tamamen açacaklarını söyledi. Ayrıca, AB’nin ABD’den önemli miktarda askeri mühimmat satın alacağını belirten Trump, bu alımın "yüz milyarlarca dolar" değerinde olduğunu ifade etti.
AB ile varılan anlaşma için "Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması" diyen Trump, 'AB’nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine yüzde 15 doğrudan vergi uygulayacaklarını' duyurdu.
AB, geçen yıl 532.3 milyar avroluk ihracat yapmıştı
Trump, ikinci kez yönetime geldikten sonra AB'den ithal edilen çelik ve alüminyuma yüzde 50, otomotive yüzde 25 ve diğer ürünlere yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirmişti.
Trump, 1 Ağustos’tan itibaren AB’den gelen tüm ürünlere sektörel vergilerden bağımsız olarak yüzde 30 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.
AB Komisyonu verilerine göre AB, geçen yıl ABD’ye 532,3 milyar avroluk ihracat yaparken, 335 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. Bu ticaret fazlası Trump yönetiminin uzun süredir eleştirdiği bir konuydu.