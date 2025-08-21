https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/55-bin-markette-cumhur-reyonu-sabit-fiyatli-ve-devlet-etiketli-urunler-satisa-sunulacak-1098737011.html

55 bin markette 'Cumhur Reyonu': Sabit fiyatlı ve devlet etiketli ürünler satışa sunulacak

55 bin markette 'Cumhur Reyonu': Sabit fiyatlı ve devlet etiketli ürünler satışa sunulacak

Türkiye genelinde 55 binden fazla şubesi bulunan zincir marketlerde, temel gıda ürünlerini daha uygun fiyatla halka ulaştırmak amacıyla “Cumhur Reyonu” projesi... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye genelindeki zincir marketlerde her şubenin yüzde 10-15’inde “Cumhur Reyonu” açılacak.Cumhur reyonu ne?Yeni modele göre, her marketin yüzde 10-15’lik kısmında “Cumhur Reyonu” adıyla özel bir köşe oluşturulacak. Maliyetine yakın satılacakBu alanlarda, devletin tek merkezden sağlayacağı sabit fiyatlı ve devlet etiketli ürünler satışa sunulacak. Ürünler maliyetine yakın fiyatlarla tüketiciye ulaştırılacak, marketler ise yalnızca sembolik işletme kârı alacak.Aracı zinciri kalkacakYeni Şafak'ta yer alan habere göre proje kapsamında, büyükşehirlerde ve bölgelerde devlet depoları kurulacak. Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları ihtiyaçlarını bu depolardan karşılayacak. Böylece aracı zinciri ortadan kalkacak, fiyatlar maliyete yakın seviyelerde sabitlenecek.Yetkililer, gerekmesi halinde devlet sübvansiyonuyla fiyatların daha da aşağıya çekileceğini belirtiyor. Bu sayede hem dar gelirli vatandaşların gıda güvenliği güçlendirilecek hem de özel marketlerin fiyatlarını düşürmesi teşvik edilecek.

SON HABERLER

