https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/yumurta-fiyatlari-dort-ayda-yuzde-100-artti-30lu-yumurtanin-fiyati-250-lirayi-buldu-1095217191.html

Yumurta fiyatları dört ayda yüzde 100 arttı: 30'lu yumurtanın fiyatı 250 lirayı buldu

Yumurta fiyatları dört ayda yüzde 100 arttı: 30'lu yumurtanın fiyatı 250 lirayı buldu

Sputnik Türkiye

Temel gıda maddesi olan yumurtada son dört ayda fiyat artışı yüzde 100'ü buldu. Artıştaki en büyük neden ise ihracat olarak gösteriliyor. 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T11:02+0300

2025-04-08T11:02+0300

2025-04-08T11:05+0300

ekonomi̇

yumurta

enflasyon

fiyat artışı

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079289713_0:366:2883:1988_1920x0_80_0_0_8fbb6b77c20dc90e4ef57f1ce7956571.jpg

Yumurta fiyatlarındaki artış sürüyor. Dört ay önce 100-120 liraya 30'lu yumurta satılırken şu anda marketlerde 30'lu yumurtanın fiyatı ortalama 250 liraya ulaştı. Gezen tavuk yumurtası olarak satılan yumurtalarda ise 30'lu koli 400 lirayı buluyor. Temel neden olarak ise ramazanda yumurta tüketiminin artması olarak gösterilirken sektör temsilcileri asıl nedenin ihracat olduğunu vurguluyor. Yurt dışına satış yurt için fiyatlarını yükselttiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, fiyatlardaki artışın nedeni Türkiye'de üretilen yumurtaların ihraç edilmesi. ABD’de yaşanan kuş gribi vakaları nedeniyle üretim merkezlerine kilit vurulmuştu. ABD bunun üzerine tüm tüketimini ithal edeceğini açıklamıştı. Yine Brezilya ve Güney Kore, Türkiye’den yumurta almaya başladı. Türkiye ile 15 bin ton yumurta alımı için anlaşmaya varıldı. Ancak bu durum iç piyasada fiyatları artırdı. Bunun üzerine yumurta ihracatında fon kesintisi kararı alındı. ABD’ye ihraç edilen yumurtalarda ilk etapta 50 cent ve devamında 1,5 dolar fon kesintisi uygulandı. Bu kesinti kısmen ihracatı yavaşlattı. Ancak ülkede yumurta krizi yaşanması nedeniyle ABD alımdan vazgeçmedi. Durum böyle olunca iç piyasada fiyatlar uçuşa geçti.Üreticide 3 lira olan yumurta markette 9 liraya satılıyorAfyonkarahisarlı yumurta üreticisi Ramazan Öztürk, fiyatların artmasının birkaç temel nedeni olduğunu belirterek, “Kış aylarında doğal olarak tavukların verimi düşüyor. Ramazan ayı da gelince iç piyasadaki tüketim arttı. En büyük etken ise ihracat. ABD’ye olan talep hiç azalmadı. Onlar fiyatlara bakmadan ürün alıyor çünkü kendi ülkelerinde arz yetersizliği var” dedi.Konya’da bir başka üretici Gökhan Kırman da, “Yurt dışına sattığımızda ürün iadesi, vadeli ödeme gibi sıkıntılar yaşamıyoruz. Peşin para alıyoruz, vergi iadesi de cabası. Ama içeriye verirsek 3-4 ay sonra ödeme alabiliyoruz, bir de ürünün iadesiyle uğraşıyoruz. O yüzden üretici doğal olarak dış pazarı tercih ediyor” ifadelerini kullandı.İstanbul halinde esnaflık yapan Remzi Saygın da, “Üreticiden tanesi 3 liraya çıkan yumurta markette 9 liraya kadar satılıyor. Bu fark üreticiye değil, zincirdeki aracılara yarıyor. Burada bir fırsatçılık var. Limon ihracatı nasıl durdurulduysa, aynı uygulama yumurta için de düşünülmeli” ifadelerini kullandı.Türkiye yılda ne kadar yumurta üretiyor?Türkiye’de yılda 20 milyardan fazla yumurta üretimi gerçekleştiriliyor. Kişi başı yumurta tüketimi ise yıllık 220 adet olup, aya vurulduğunda 18 yumurtaya denk geliyor. Türkiye, yumurta üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini ihraç ediyor. İhracat yapılan ülke sayısı son yıllarda artış göstererek %55’e yükseldi. Toplam yapılan yumurta ihracatı 3,5-4 milyar civarında.Başlıca ihracat pazarları arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Irak, Umman ve Suriye bulunuyor. 2025 yılı için ise ihracatın 500 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.ABD 15 bin ton alacakTürkiye’nin ABD’ye yumurta ihracatı, son dönemde önemli bir artış gösterdi. 2024 yılında, ABD’ye yaklaşık 6,2 milyon düzine (yaklaşık 74,4 milyon adet) yumurta ihraç edildi. 2025 yılı Şubat ayında başlayan yeni bir anlaşma kapsamında ise, Temmuz ayına kadar toplam 15.000 ton yumurtanın ABD’ye gönderilmesi planlanıyor. Bu miktar, yaklaşık 280 milyon adet yumurtaya denk geliyor. Bu ihracatın Türkiye’ye yaklaşık 26 milyon dolar gelir sağlaması bekleniyor. ABD, Türkiye’den alacağı yumurtayı daha da artıracağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/abdde-yumurta-krizi-paskalya-yumurtasi-yerine-patates-boyaniyor-1095146439.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yumurta, enflasyon, fiyat artışı, abd