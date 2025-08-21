https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/507-milyon-lira-bankada-unutuldu-tmsfye-aktarildi-1098740023.html

507 milyon lira bankada unutuldu: TMSF'ye aktarıldı

2023 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 507 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarıldı.

2023 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayan para TMSF'ye aktarıldı.1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8'inci maddesi gereğince bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listeler şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve TMSF'nin internet sitesinde 4 ay müddetle ilan ediliyor.10 yıldır sahipsizBankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor.Bu yıl itibarıyla, en son 2014'de işlem görmüş olan hesapların Fon'a devri gerçekleştiriliyor.Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 14 Haziran'a kadar aranmayan hesaplar TMSF'ye devrediliyor.31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2024 yılında TMSF'ye aktarılan muhtelif döviz cinsinden hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 507 milyon lira oldu.Hesapta ne kadar para vardı?Hesaplarda unutulan paralar şöyle:124 milyon 88 bin 469,77 lira, 4 milyon 597 bin 28,82 dolar, 5 milyon 653 bin 976,67 avro, 202 bin 224,56 sterlin, 138 bin 623,22 İsviçre Frangı, 6 milyon 473 bin 84,01 Japon Yeni,140 bin 371,80 Norveç Kronu, 358 bin 362,57 İsveç Kronu, 114 bin 387,49 Danimarka Kronu, 29 bin 457,34 Avustralya Doları, 1470,24 Suudi Arabistan Riyali, 2 bin 535 Kanada Doları ve diğer kalemlerle birlikte toplamda 506 milyon 662 bin 509 lira tutarında kıymet TMSF'ye aktarıldı.1 milyon hesapta para kaldıZaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 1 milyon 672 bin 473 adet olarak kayıtlara geçti.2023 yılında 1 milyon 611 bin 46 hesapta unutulan 429 milyon 876 bin 477,77 lira tutarındaki kıymet TMSF'ye aktarılmıştı.Bu arada, 31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2025'de ilan edilen hesaplar için mudilerin 14 Haziran'a kadar ilgili bankaya başvurması gerekiyor.

