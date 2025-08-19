Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tmsf-dev-enerji-sirketini-satisa-cikardi-fiyati-belli-oldu-1098683074.html
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı: Fiyatı belli oldu
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı: Fiyatı belli oldu
Sputnik Türkiye
TMSF, dev enerji şirketi RHG Enertürk Enerji Üretim Şirketi'ni satışa çıkardı. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T09:14+0300
2025-08-19T09:14+0300
ekonomi̇
tmsf
hazine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d52e76530bf5b9a5e3a1bffed019ad7b.jpg
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'ni satışa çıkardı. Şirket için belirlenen muhammen bedel 4.6 milyar TL olarak açıklandı. Tesis ziyareti 500 bin TL TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sundu.İhalede muhammen bedel 4,6 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 250 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 500 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler 25 Ağustos-19 Eylül 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti yapabilecek.Açık artırma ile satılacakSon teklif verme tarihi 22 Eylül 2025 olan ihalede, 24 Eylül 2025 saat 10.00’da teklifler açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/turk-giyim-devi-satiliyor-aydinli-giyim-grubu-sirketleri-paylari-satisa-cikarildi-1098585743.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6f684b59dfaa7caf3b7246653986ff1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tmsf, hazine
tmsf, hazine

TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı: Fiyatı belli oldu

09:14 19.08.2025
© AATMSF
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© AA
Abone ol
TMSF, dev enerji şirketi RHG Enertürk Enerji Üretim Şirketi'ni satışa çıkardı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'ni satışa çıkardı. Şirket için belirlenen muhammen bedel 4.6 milyar TL olarak açıklandı.

Tesis ziyareti 500 bin TL

TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sundu.
İhalede muhammen bedel 4,6 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 250 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 500 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler 25 Ağustos-19 Eylül 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti yapabilecek.

Açık artırma ile satılacak

Son teklif verme tarihi 22 Eylül 2025 olan ihalede, 24 Eylül 2025 saat 10.00’da teklifler açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.
Battaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
EKONOMİ
Türk giyim devi satılıyor: Aydınlı Giyim Grubu şirketleri payları satışa çıkarıldı
14 Ağustos, 10:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала