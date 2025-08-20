https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/zaharova-duginaya-yonelik-teror-saldirisinin-zamanasimi-suresi-yok-sorumlular-cezalandirilacak-1098705105.html
Zaharova: Dugina'ya yönelik terör saldırısının zamanaşımı süresi yok, sorumlular cezalandırılacak
Zaharova: Dugina'ya yönelik terör saldırısının zamanaşımı süresi yok, sorumlular cezalandırılacak
Sputnik Türkiye
Zaharova, Dugina'ya yönelik terör saldırısının zamanaşımına uğramadığını söyledi. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T03:10+0300
2025-08-20T03:10+0300
2025-08-20T03:10+0300
dünya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
mariya zaharova
daria dugina
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098157503_0:15:665:389_1920x0_80_0_0_31d9d7502589f9e4a457902ef44f7b12.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2022 yılında Rus gazeteci ve siyaset bilimci Darya Dugina’nın ölümüyle sonuçlanan, Ukrayna özel servislerince düzenlenen terör saldırısının zaman aşımına tabi olmadığını açıkladı ve tüm sorumluların bulunarak cezalandırılacağını vurguladı.Dugina, 20 Ağustos 2022 akşamı Mojaysk otoyolunda aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. FSB, suikastın arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunu, saldırının faili olarak ise Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk’u gösterdi.Zaharova, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Zaharova, bu alçakça cinayete ne Batı’nın sözde demokrasilerinin ne de onların kontrolündeki uluslararası örgütlerin tepki göstermediğini, Ukraynalı neonazilerin gazetecilere ve savaş muhabirlerine karşı işlediği diğer kanlı suçların da görmezden gelindiğini belirtti. Zaharova'ya göre, Kiev rejimi, hamilerinin desteğiyle farklı görüşleri sistematik biçimde ortadan kaldırmaya devam ediyor ve Rus medyası temsilcilerine karşı gerçek bir av yürütüyor.Zaharova, “Görevini yerine getirirken yaşamını yitiren tüm basın çalışanlarının anısını saygıyla yad ediyoruz ve bu suçların faillerini adalet önüne çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.Zaharova, ayrıca Darya Dugina’nın trajik kaderinin, milyonlarca insan için vatan hizmetinin, fedakarlığın ve ideallerine sadakatin bir sembolüne dönüştüğünü kaydetti. Zaharova, Rusya’da ve ülke sınırlarının ötesinde Dugina’nın hatırası ve entelektüel mirası özenle yaşatıldığını, kitaplarının geniş kitlelere ulaştırıldığını ve sayısız projenin yürütüldüğünü, bunlar arasında uluslararası gençlik ödülü “Rus Sınırı”, “Rus Dünyasına ve Geleneksel Değerlere Bağlılık” madalyasının da yer aldığını söyledi. Zaharova, “Darya Dugina’nın adı Rus şehirlerindeki sokaklara verildi, onun portresi duvar resimlerinde ve anıt levhalarında ölümsüzleştirildi. Bu yıl Moskova’nın Odintsovo bölgesindeki ‘Zaharovo’ parkında, heykeltıraş Dmitri Aleksandrov’un eseri olan cesur gazeteciye adanmış bir anıt dikildi” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/trump-eger-putin-ve-ben-birbirimizi-anlamasaydik-bu-gercekten-bizi-bir-ulke-olarak-tehlikeli-bir-1098704919.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098157503_38:0:665:470_1920x0_80_0_0_419da548b624f77ec56d264d9b4294e4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya federal güvenlik servisi (fsb), mariya zaharova, daria dugina
rusya federal güvenlik servisi (fsb), mariya zaharova, daria dugina
Zaharova: Dugina'ya yönelik terör saldırısının zamanaşımı süresi yok, sorumlular cezalandırılacak
Zaharova, Dugina'ya yönelik terör saldırısının zamanaşımına uğramadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2022 yılında Rus gazeteci ve siyaset bilimci Darya Dugina’nın ölümüyle sonuçlanan, Ukrayna özel servislerince düzenlenen terör saldırısının zaman aşımına tabi olmadığını açıkladı ve tüm sorumluların bulunarak cezalandırılacağını vurguladı.
Dugina, 20 Ağustos 2022 akşamı Mojaysk otoyolunda aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. FSB, suikastın arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunu, saldırının faili olarak ise Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk’u gösterdi.
Zaharova, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Üç yıl önce Ukrayna özel servisleri tarafından organize edilen terör saldırısı, Rus gazeteci, yazar ve kamuya mal olmuş bir şahsiyet olan Darya Dugina Platonova’nın yaşamını sonlandırdı. Dugina’ya karşı işlenen suçun zaman aşımı yoktur. Suçlular mutlaka bulunacak ve kaçınılmaz cezalarını alacak.”
Zaharova, bu alçakça cinayete ne Batı’nın sözde demokrasilerinin ne de onların kontrolündeki uluslararası örgütlerin tepki göstermediğini, Ukraynalı neonazilerin gazetecilere ve savaş muhabirlerine karşı işlediği diğer kanlı suçların da görmezden gelindiğini belirtti. Zaharova'ya göre, Kiev rejimi, hamilerinin desteğiyle farklı görüşleri sistematik biçimde ortadan kaldırmaya devam ediyor ve Rus medyası temsilcilerine karşı gerçek bir av yürütüyor.
Zaharova, “Görevini yerine getirirken yaşamını yitiren tüm basın çalışanlarının anısını saygıyla yad ediyoruz ve bu suçların faillerini adalet önüne çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
Zaharova, ayrıca Darya Dugina’nın trajik kaderinin, milyonlarca insan için vatan hizmetinin, fedakarlığın ve ideallerine sadakatin bir sembolüne dönüştüğünü kaydetti. Zaharova, Rusya’da ve ülke sınırlarının ötesinde Dugina’nın hatırası ve entelektüel mirası özenle yaşatıldığını, kitaplarının geniş kitlelere ulaştırıldığını ve sayısız projenin yürütüldüğünü, bunlar arasında uluslararası gençlik ödülü “Rus Sınırı”, “Rus Dünyasına ve Geleneksel Değerlere Bağlılık” madalyasının da yer aldığını söyledi.
Zaharova, “Darya Dugina’nın adı Rus şehirlerindeki sokaklara verildi, onun portresi duvar resimlerinde ve anıt levhalarında ölümsüzleştirildi. Bu yıl Moskova’nın Odintsovo bölgesindeki ‘Zaharovo’ parkında, heykeltıraş Dmitri Aleksandrov’un eseri olan cesur gazeteciye adanmış bir anıt dikildi” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.