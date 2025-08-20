https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/zaharova-duginaya-yonelik-teror-saldirisinin-zamanasimi-suresi-yok-sorumlular-cezalandirilacak-1098705105.html

Zaharova: Dugina'ya yönelik terör saldırısının zamanaşımı süresi yok, sorumlular cezalandırılacak

Zaharova, Dugina'ya yönelik terör saldırısının zamanaşımına uğramadığını söyledi. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2022 yılında Rus gazeteci ve siyaset bilimci Darya Dugina’nın ölümüyle sonuçlanan, Ukrayna özel servislerince düzenlenen terör saldırısının zaman aşımına tabi olmadığını açıkladı ve tüm sorumluların bulunarak cezalandırılacağını vurguladı.Dugina, 20 Ağustos 2022 akşamı Mojaysk otoyolunda aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. FSB, suikastın arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunu, saldırının faili olarak ise Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk’u gösterdi.Zaharova, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Zaharova, bu alçakça cinayete ne Batı’nın sözde demokrasilerinin ne de onların kontrolündeki uluslararası örgütlerin tepki göstermediğini, Ukraynalı neonazilerin gazetecilere ve savaş muhabirlerine karşı işlediği diğer kanlı suçların da görmezden gelindiğini belirtti. Zaharova'ya göre, Kiev rejimi, hamilerinin desteğiyle farklı görüşleri sistematik biçimde ortadan kaldırmaya devam ediyor ve Rus medyası temsilcilerine karşı gerçek bir av yürütüyor.Zaharova, “Görevini yerine getirirken yaşamını yitiren tüm basın çalışanlarının anısını saygıyla yad ediyoruz ve bu suçların faillerini adalet önüne çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.Zaharova, ayrıca Darya Dugina’nın trajik kaderinin, milyonlarca insan için vatan hizmetinin, fedakarlığın ve ideallerine sadakatin bir sembolüne dönüştüğünü kaydetti. Zaharova, Rusya’da ve ülke sınırlarının ötesinde Dugina’nın hatırası ve entelektüel mirası özenle yaşatıldığını, kitaplarının geniş kitlelere ulaştırıldığını ve sayısız projenin yürütüldüğünü, bunlar arasında uluslararası gençlik ödülü “Rus Sınırı”, “Rus Dünyasına ve Geleneksel Değerlere Bağlılık” madalyasının da yer aldığını söyledi. Zaharova, “Darya Dugina’nın adı Rus şehirlerindeki sokaklara verildi, onun portresi duvar resimlerinde ve anıt levhalarında ölümsüzleştirildi. Bu yıl Moskova’nın Odintsovo bölgesindeki ‘Zaharovo’ parkında, heykeltıraş Dmitri Aleksandrov’un eseri olan cesur gazeteciye adanmış bir anıt dikildi” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

