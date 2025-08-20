Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukraynalı sabotaj grubu Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde etkisiz hale getirildi
Ukraynalı sabotaj grubu Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde etkisiz hale getirildi
Rus güvenlik güçleri, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde tespit edilen Ukrayna Özel Kuvvetler Servisi'nin sabotaj grubunu bozguna uğrattı.Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın sabotaj planlarını önlemeye yönelik faaliyet yürüten FSB güçleri, Bryansk Bölgesi'nde tespit ettikleri Ukrayna Özel Kuvvetler Servisi'nin sabotaj grubunu tespit etti.Ulusal Muhafız ve İçişleri Bakanlığı birimleriyle operasyon düzenleyen FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi tarafından koordine edilen Ukrayna Özel Kuvvetler Servisi'nin sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi.FSB, sabotaj grubunun Rusya'daki ulaşım altyapısına yönelik sabotaj ve terör eylemleri planladığının altını çizdi.Açıklamada, sabotaj grubunun Batılı istihbaratçılar tarafından Ukrayna, Litvanya, Estonya ve Norveç'te eğitildiği vurgulandı.
Ukraynalı sabotaj grubu Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde etkisiz hale getirildi

11:35 20.08.2025
Özel askeri harekat bölgesinde yaşadığı başarısızlığın üstünü örtmek için girişimlerini sürdüren Kiev rejimi, Rus güçlerini aşma konusunda yetersiz kalmaya devam ediyor.
Rus güvenlik güçleri, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde tespit edilen Ukrayna Özel Kuvvetler Servisi'nin sabotaj grubunu bozguna uğrattı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın sabotaj planlarını önlemeye yönelik faaliyet yürüten FSB güçleri, Bryansk Bölgesi'nde tespit ettikleri Ukrayna Özel Kuvvetler Servisi'nin sabotaj grubunu tespit etti.

Ulusal Muhafız ve İçişleri Bakanlığı birimleriyle operasyon düzenleyen FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi tarafından koordine edilen Ukrayna Özel Kuvvetler Servisi'nin sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi.

FSB, sabotaj grubunun Rusya'daki ulaşım altyapısına yönelik sabotaj ve terör eylemleri planladığının altını çizdi.

Açıklamada, sabotaj grubunun Batılı istihbaratçılar tarafından Ukrayna, Litvanya, Estonya ve Norveç'te eğitildiği vurgulandı.
