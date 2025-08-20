Ukraynalı sabotaj grubu Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde etkisiz hale getirildi
© Sputnik / The Federal Security Service of the Russian Federation / Multimedya arşivine gidinФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
© Sputnik / The Federal Security Service of the Russian Federation/
Özel askeri harekat bölgesinde yaşadığı başarısızlığın üstünü örtmek için girişimlerini sürdüren Kiev rejimi, Rus güçlerini aşma konusunda yetersiz kalmaya devam ediyor.
Rus güvenlik güçleri, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde tespit edilen Ukrayna Özel Kuvvetler Servisi'nin sabotaj grubunu bozguna uğrattı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın sabotaj planlarını önlemeye yönelik faaliyet yürüten FSB güçleri, Bryansk Bölgesi'nde tespit ettikleri Ukrayna Özel Kuvvetler Servisi'nin sabotaj grubunu tespit etti.
Ulusal Muhafız ve İçişleri Bakanlığı birimleriyle operasyon düzenleyen FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi tarafından koordine edilen Ukrayna Özel Kuvvetler Servisi'nin sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi.
FSB, sabotaj grubunun Rusya'daki ulaşım altyapısına yönelik sabotaj ve terör eylemleri planladığının altını çizdi.
Açıklamada, sabotaj grubunun Batılı istihbaratçılar tarafından Ukrayna, Litvanya, Estonya ve Norveç'te eğitildiği vurgulandı.
