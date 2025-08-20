https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israilde-binlerce-hintli-intihar-projesi-icin-ulkeye-alindi-70-bin-filistinlinin-yerine-geldiler-1098714730.html

İsrail'de binlerce Hintli 'intihar projesi' için ülkeye alındı: 70 bin Filistinlinin yerine geldiler

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılar sonrası kendini “savaş” halinde ilan etti. Tel Aviv yönetimi, bu süreçte 70 binden fazla Filistinli işçinin çalışma izinlerini iptal etti. Özellikle inşaat sektöründe iş gücü krizi yaşanırken, hem maliyetler yükseldi hem de konut fiyatları arttı.Çözüm: Hindistan’dan işçi alımıİsrail, bu açığı kapatmak için Hindistan’dan işçi getirmeye başladı. Hindistan hükümetinin verilerine göre Kasım 2023 – Temmuz 2025 arasında en az 20 bin işçi İsrail’e gönderildi. Hindistan Dışişleri Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh, parlamentoda yaptığı açıklamada bunun bugüne kadar yapılan en kapsamlı bilgi paylaşımı olduğunu söyledi.“Kazanç 3 kat fazla”İsrail’de çalışan Hintli işçiler, ülkelerindeki maaşların 3 katına kadar ücret alıyor. Bu nedenle Hindistan’ın farklı bölgelerindeki başvuru merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ancak Hindistan hükümetine göre son iki yılda 220 işçi, dil ve beceri yetersizliği nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 1 Hintli işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı.Gelir eşitsizliği işçileri göçe zorluyorHindistan dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olsa da gelir eşitsizliği sorununu çözemedi. Uzmanlara göre, İsrail’e çalışmaya gitmek isteyenlerin sayısındaki artış bu dengesizliğin çarpıcı bir sonucu. Hindistan’daki işsizlik oranı, milyonlarca insanı savaş bölgesine gitmeye mecbur bırakıyor.Sendikalardan sert tepki: “İntihar projeleri”İsrail ve Hindistan arasında imzalanan iş gücü anlaşmaları, Hindistan’daki sendikaların tepkisini çekiyor. Tüm Hindistan Sendikalar Merkez Konseyi (AICCTU), Gazze’ye yönelik saldırılar sürerken Hintli işçilerin İsrail’e gönderilmesini “intihar projeleri” olarak tanımladı.Açıklamada, “İşçilerin hayatlarını riske atan bu karar derhal durdurulmalı” denildi.Tüm Hindistan Kongre Sendikası Genel Sekreteri Amarjeet Kaur ise, “Bize ekonominin güçlü olduğu söyleniyor ama işsizlik milyonları göçe zorluyor. Bu, hükümetin başarısızlığının göstergesidir” diyerek tepki gösterdi.

