Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israilde-binlerce-hintli-intihar-projesi-icin-ulkeye-alindi-70-bin-filistinlinin-yerine-geldiler-1098714730.html
İsrail'de binlerce Hintli 'intihar projesi' için ülkeye alındı: 70 bin Filistinlinin yerine geldiler
İsrail'de binlerce Hintli 'intihar projesi' için ülkeye alındı: 70 bin Filistinlinin yerine geldiler
Sputnik Türkiye
7 Ekim 2023 sonrası İsrail’in Filistinli işçilerin çalışma izinlerini iptal etmesi, iş gücü krizine yol açtı. İsrail hükümeti bu boşluğu doldurmak için... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T11:27+0300
2025-08-20T11:27+0300
dünya
asya & pasifik
i̇srail
gazze
tel aviv
hindistan
sendika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104133/48/1041334873_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_33c171ca8627a5388739ca0392f4b75b.jpg
İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılar sonrası kendini “savaş” halinde ilan etti. Tel Aviv yönetimi, bu süreçte 70 binden fazla Filistinli işçinin çalışma izinlerini iptal etti. Özellikle inşaat sektöründe iş gücü krizi yaşanırken, hem maliyetler yükseldi hem de konut fiyatları arttı.Çözüm: Hindistan’dan işçi alımıİsrail, bu açığı kapatmak için Hindistan’dan işçi getirmeye başladı. Hindistan hükümetinin verilerine göre Kasım 2023 – Temmuz 2025 arasında en az 20 bin işçi İsrail’e gönderildi. Hindistan Dışişleri Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh, parlamentoda yaptığı açıklamada bunun bugüne kadar yapılan en kapsamlı bilgi paylaşımı olduğunu söyledi.“Kazanç 3 kat fazla”İsrail’de çalışan Hintli işçiler, ülkelerindeki maaşların 3 katına kadar ücret alıyor. Bu nedenle Hindistan’ın farklı bölgelerindeki başvuru merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ancak Hindistan hükümetine göre son iki yılda 220 işçi, dil ve beceri yetersizliği nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 1 Hintli işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı.Gelir eşitsizliği işçileri göçe zorluyorHindistan dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olsa da gelir eşitsizliği sorununu çözemedi. Uzmanlara göre, İsrail’e çalışmaya gitmek isteyenlerin sayısındaki artış bu dengesizliğin çarpıcı bir sonucu. Hindistan’daki işsizlik oranı, milyonlarca insanı savaş bölgesine gitmeye mecbur bırakıyor.Sendikalardan sert tepki: “İntihar projeleri”İsrail ve Hindistan arasında imzalanan iş gücü anlaşmaları, Hindistan’daki sendikaların tepkisini çekiyor. Tüm Hindistan Sendikalar Merkez Konseyi (AICCTU), Gazze’ye yönelik saldırılar sürerken Hintli işçilerin İsrail’e gönderilmesini “intihar projeleri” olarak tanımladı.Açıklamada, “İşçilerin hayatlarını riske atan bu karar derhal durdurulmalı” denildi.Tüm Hindistan Kongre Sendikası Genel Sekreteri Amarjeet Kaur ise, “Bize ekonominin güçlü olduğu söyleniyor ama işsizlik milyonları göçe zorluyor. Bu, hükümetin başarısızlığının göstergesidir” diyerek tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/1-milyon-takipcili-yayinci-son-canli-yayininda-hayatini-kaybetti-aylarca-asagilanip-istismar-edildi-1098714181.html
i̇srail
gazze
tel aviv
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104133/48/1041334873_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_9c7be5e9f9ed39cb0c15bae33e946123.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, i̇srail, gazze, tel aviv, hindistan, sendika
asya & pasifik, i̇srail, gazze, tel aviv, hindistan, sendika

İsrail'de binlerce Hintli 'intihar projesi' için ülkeye alındı: 70 bin Filistinlinin yerine geldiler

11:27 20.08.2025
© AP Photo / Eranga JayawardenaÇin'deki koronavirüs salgını nedeniyle maske takan insanlar
Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle maske takan insanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Abone ol
7 Ekim 2023 sonrası İsrail’in Filistinli işçilerin çalışma izinlerini iptal etmesi, iş gücü krizine yol açtı. İsrail hükümeti bu boşluğu doldurmak için Hindistan’dan binlerce işçi getirdi. Resmi rakamlara göre son iki yılda 20 binden fazla Hintli İsrail’e gitti. Ancak sendikalar bu süreci “intihar projesi” olarak nitelendiriyor.
İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılar sonrası kendini “savaş” halinde ilan etti. Tel Aviv yönetimi, bu süreçte 70 binden fazla Filistinli işçinin çalışma izinlerini iptal etti. Özellikle inşaat sektöründe iş gücü krizi yaşanırken, hem maliyetler yükseldi hem de konut fiyatları arttı.

Çözüm: Hindistan’dan işçi alımı

İsrail, bu açığı kapatmak için Hindistan’dan işçi getirmeye başladı. Hindistan hükümetinin verilerine göre Kasım 2023 – Temmuz 2025 arasında en az 20 bin işçi İsrail’e gönderildi. Hindistan Dışişleri Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh, parlamentoda yaptığı açıklamada bunun bugüne kadar yapılan en kapsamlı bilgi paylaşımı olduğunu söyledi.

“Kazanç 3 kat fazla”

İsrail’de çalışan Hintli işçiler, ülkelerindeki maaşların 3 katına kadar ücret alıyor. Bu nedenle Hindistan’ın farklı bölgelerindeki başvuru merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ancak Hindistan hükümetine göre son iki yılda 220 işçi, dil ve beceri yetersizliği nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 1 Hintli işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı.

Gelir eşitsizliği işçileri göçe zorluyor

Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olsa da gelir eşitsizliği sorununu çözemedi. Uzmanlara göre, İsrail’e çalışmaya gitmek isteyenlerin sayısındaki artış bu dengesizliğin çarpıcı bir sonucu. Hindistan’daki işsizlik oranı, milyonlarca insanı savaş bölgesine gitmeye mecbur bırakıyor.

Sendikalardan sert tepki: “İntihar projeleri”

İsrail ve Hindistan arasında imzalanan iş gücü anlaşmaları, Hindistan’daki sendikaların tepkisini çekiyor. Tüm Hindistan Sendikalar Merkez Konseyi (AICCTU), Gazze’ye yönelik saldırılar sürerken Hintli işçilerin İsrail’e gönderilmesini “intihar projeleri” olarak tanımladı.
Açıklamada, “İşçilerin hayatlarını riske atan bu karar derhal durdurulmalı” denildi.
Tüm Hindistan Kongre Sendikası Genel Sekreteri Amarjeet Kaur ise, “Bize ekonominin güçlü olduğu söyleniyor ama işsizlik milyonları göçe zorluyor. Bu, hükümetin başarısızlığının göstergesidir” diyerek tepki gösterdi.
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
YAŞAM
1 milyon takipçili yayıncı, son canlı yayınında hayatını kaybetti: 'Aylarca aşağılanıp istismar edildi'
11:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала