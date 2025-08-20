https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/ukraynada-bir-leopard-daha-vuruldu-uc-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098719336.html

Ukrayna'da bir Leopard daha vuruldu: Üç yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankını daha imha ettiği bildirildi. Ayrıca üç yerleşim... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Suhetskoye ve Pankovka, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı birlikler de Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Novogeorgiyevka köylerinin kontrolünü eline geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 1300 asker, Alman yapımı Leopard dahil 4 tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da bir askeri sanayi işletmesi, Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan liman yapıları, İHA imalat atölyesi ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 148 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 217 uçak tipi İHA’sını engelledi. Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna’ya ait iki küçük hızlı botu vuruldu.

