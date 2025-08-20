Türkiye
Trump: Netanyahu bir savaş kahramanı, sanırım ben de öyleyim
ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Gazze'deki yıkımda oynadığı rol nedeniyle tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu 'iyi bir adam' ve 'savaş kahramanı' olarak nitelendirdi. Bir radyo programında yaptığı açıklamada Trump, 'Netanyahu ile birlikte Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarmak için çalıştıklarını' belirtti.Trump, kendisini de 'savaş kahramanı' ilan ettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Netanyahu bir savaş kahramanı. Çünkü birlikte çalıştık. O savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim”İran ile İsrail arasında Haziran ayında yaşanan çatışmada İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları başlatma emri verdiğini hatırlatan Trump, “Uçakları gönderdim. Ama kimse umursamıyor. Hak ettiğim krediyi alamıyorum” dedi.Hamas ateşkesi kabul ettiHamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve rehine takasıyla ilgili sunduğu öneriyi kabul ettiklerini belirtmişti. Dün Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Katar ve Mısır tarafından sunulan bu planı ABD'nin tartışmaya devam ettiğini belirtti. Leavitt şu ifadeleri kullandı:Trump, Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün Hamas'ın 'yok edilmesiyle' mümkün olacağını savunmuş ve paylaşımında, "Kalan esirlerin dönüşünü ancak Hamas ile yüzleşildiğinde ve yok edildiğinde göreceğiz. Bu ne kadar çabuk olursa başarı şansı da o kadar yüksek olur" ifadesini kullanmıştı.
Donald Trump ve Benyamin Netanyahu
ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Gazze'deki yıkımda oynadığı rol nedeniyle tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu 'iyi bir adam' ve 'savaş kahramanı' olarak nitelendirdi. Bir radyo programında yaptığı açıklamada Trump, 'Netanyahu ile birlikte Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarmak için çalıştıklarını' belirtti.
Trump, kendisini de 'savaş kahramanı' ilan ettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Netanyahu bir savaş kahramanı. Çünkü birlikte çalıştık. O savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim”
İran ile İsrail arasında Haziran ayında yaşanan çatışmada İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları başlatma emri verdiğini hatırlatan Trump, “Uçakları gönderdim. Ama kimse umursamıyor. Hak ettiğim krediyi alamıyorum” dedi.

Hamas ateşkesi kabul etti

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve rehine takasıyla ilgili sunduğu öneriyi kabul ettiklerini belirtmişti. Dün Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Katar ve Mısır tarafından sunulan bu planı ABD'nin tartışmaya devam ettiğini belirtti. Leavitt şu ifadeleri kullandı:

Başkanın dün sosyal medyada bu çatışma hakkında çok sert bir açıklama yapmasının ardından Hamas'ın bu teklifi kabul etmesinin bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. ABD bunu tartışmaya devam ediyor.

Trump, Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün Hamas'ın 'yok edilmesiyle' mümkün olacağını savunmuş ve paylaşımında, "Kalan esirlerin dönüşünü ancak Hamas ile yüzleşildiğinde ve yok edildiğinde göreceğiz. Bu ne kadar çabuk olursa başarı şansı da o kadar yüksek olur" ifadesini kullanmıştı.
