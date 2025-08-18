https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/hamas-ateskes-teklifini-kabul-etti-1098670590.html
Hamas, ateşkes teklifini kabul etti
18.08.2025
Hamas’tan bir kaynak, örgütün yeni Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.Kaynak, “Hamas arabuluculara yanıtını iletti, Hamas ve diğer gruplar, herhangi bir değişiklik talep etmeden yeni ateşkes önerisini kabul etti” ifadelerini kullandı.Bir Filistinli yetkili ise arabulucuların ilk aşamada 60 günlük bir ateşkes ve esirlerin iki aşamalı olarak serbest bırakılmasını içeren bir plan sunduğunu aktardı.
18:09 18.08.2025 (güncellendi: 18:26 18.08.2025)
Hamas’tan bir kaynak, örgütün yeni Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.
Kaynak, “Hamas arabuluculara yanıtını iletti, Hamas ve diğer gruplar, herhangi bir değişiklik talep etmeden yeni ateşkes önerisini kabul etti” ifadelerini kullandı.
Bir Filistinli yetkili ise arabulucuların ilk aşamada 60 günlük bir ateşkes ve esirlerin iki aşamalı olarak serbest bırakılmasını içeren bir plan sunduğunu aktardı.