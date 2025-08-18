Türkiye
DÜNYA
Hamas, ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için sunulan yeni ateşkes önerisini kabul ettiklerini duyurdu. Arabulucuların ise ilk aşamada 60 günlük bir ateşkes ve esirlerin iki aşamalı... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
Hamas’tan bir kaynak, örgütün yeni Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.Kaynak, “Hamas arabuluculara yanıtını iletti, Hamas ve diğer gruplar, herhangi bir değişiklik talep etmeden yeni ateşkes önerisini kabul etti” ifadelerini kullandı.Bir Filistinli yetkili ise arabulucuların ilk aşamada 60 günlük bir ateşkes ve esirlerin iki aşamalı olarak serbest bırakılmasını içeren bir plan sunduğunu aktardı.
18:09 18.08.2025 (güncellendi: 18:26 18.08.2025)
© AA / Abdallah F.s. AlattarHamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti
© AA / Abdallah F.s. Alattar
Hamas, Gazze için sunulan yeni ateşkes önerisini kabul ettiklerini duyurdu. Arabulucuların ise ilk aşamada 60 günlük bir ateşkes ve esirlerin iki aşamalı olarak serbest bırakılmasını içeren bir plan sunduğu belirtildi.
Hamas’tan bir kaynak, örgütün yeni Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.
Kaynak, “Hamas arabuluculara yanıtını iletti, Hamas ve diğer gruplar, herhangi bir değişiklik talep etmeden yeni ateşkes önerisini kabul etti” ifadelerini kullandı.
Bir Filistinli yetkili ise arabulucuların ilk aşamada 60 günlük bir ateşkes ve esirlerin iki aşamalı olarak serbest bırakılmasını içeren bir plan sunduğunu aktardı.
TÜRKİYE
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü: Duvardaki portre dikkat çekti
1 Ağustos, 20:38
