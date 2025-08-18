https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/hamas-ateskes-teklifini-kabul-etti-1098670590.html

Hamas, ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, Gazze için sunulan yeni ateşkes önerisini kabul ettiklerini duyurdu. Arabulucuların ise ilk aşamada 60 günlük bir ateşkes ve esirlerin iki aşamalı... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T18:09+0300

2025-08-18T18:09+0300

2025-08-18T18:26+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093688007_0:401:2730:1937_1920x0_80_0_0_4d9ea5c194017f79ca746d2dc055df99.jpg

Hamas’tan bir kaynak, örgütün yeni Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.Kaynak, “Hamas arabuluculara yanıtını iletti, Hamas ve diğer gruplar, herhangi bir değişiklik talep etmeden yeni ateşkes önerisini kabul etti” ifadelerini kullandı.Bir Filistinli yetkili ise arabulucuların ilk aşamada 60 günlük bir ateşkes ve esirlerin iki aşamalı olarak serbest bırakılmasını içeren bir plan sunduğunu aktardı.

