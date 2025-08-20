Türkiye
Beyaz Saray: Üçlü görüşmelerin tarihi, Putin ile Zelenskiy’in buluşmasına bağlı
Beyaz Saray: Üçlü görüşmelerin tarihi, Putin ile Zelenskiy’in buluşmasına bağlı
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Vladimir Putin ile Zelenskiy'in görüşmesinin seyrine bağlı olacağını ifade etti. 20.08.2025
Beyaz Saray, Ukrayna konusunda yapılacak üçlü zirvenin tarihinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy’in görüşmesinin seyrine bağlı olacağını açıkladı.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Bunu söylemek zor. Sanırım ABD Başkanı Donald Trump, önce ikili görüşmenin nasıl geçeceğini görmek istiyor” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray: Üçlü görüşmelerin tarihi, Putin ile Zelenskiy’in buluşmasına bağlı

00:46 20.08.2025
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Vladimir Putin ile Zelenskiy’in görüşmesinin seyrine bağlı olacağını ifade etti.
Beyaz Saray, Ukrayna konusunda yapılacak üçlü zirvenin tarihinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy’in görüşmesinin seyrine bağlı olacağını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Bunu söylemek zor. Sanırım ABD Başkanı Donald Trump, önce ikili görüşmenin nasıl geçeceğini görmek istiyor” ifadelerini kullandı.
