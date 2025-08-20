https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/beyaz-saray-uclu-gorusmelerin-tarihi-putin-ile-zelenskiyin-bulusmasina-bagli-1098704431.html
Beyaz Saray: Üçlü görüşmelerin tarihi, Putin ile Zelenskiy’in buluşmasına bağlı
Beyaz Saray: Üçlü görüşmelerin tarihi, Putin ile Zelenskiy’in buluşmasına bağlı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Vladimir Putin ile Zelenskiy’in görüşmesinin seyrine bağlı olacağını ifade etti. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T00:46+0300
2025-08-20T00:46+0300
2025-08-20T00:46+0300
dünya
abd
donald trump
karoline leavitt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096325370_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_543988c7cb6bc419fd20292493fd95b3.jpg
Beyaz Saray, Ukrayna konusunda yapılacak üçlü zirvenin tarihinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy’in görüşmesinin seyrine bağlı olacağını açıkladı.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Bunu söylemek zor. Sanırım ABD Başkanı Donald Trump, önce ikili görüşmenin nasıl geçeceğini görmek istiyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israilin-irana-attigi-bomba-iki-ay-sonra-patladi-1-olu-9-yarali-1098704316.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096325370_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_05d2d886b73955617078d476de73c762.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, karoline leavitt
abd, donald trump, karoline leavitt
Beyaz Saray: Üçlü görüşmelerin tarihi, Putin ile Zelenskiy’in buluşmasına bağlı
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Vladimir Putin ile Zelenskiy’in görüşmesinin seyrine bağlı olacağını ifade etti.
Beyaz Saray, Ukrayna konusunda yapılacak üçlü zirvenin tarihinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy’in görüşmesinin seyrine bağlı olacağını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Bunu söylemek zor. Sanırım ABD Başkanı Donald Trump, önce ikili görüşmenin nasıl geçeceğini görmek istiyor” ifadelerini kullandı.