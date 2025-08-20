https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/tbmm-onunde-beyaz-toros-yakan-sahis-tutuklandi-1098718853.html
Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T12:38+0300
2025-08-20T12:38+0300
2025-08-20T12:46+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101386/44/1013864463_0:117:1025:693_1920x0_80_0_0_aabc6ee32a0ca2bf78c31a1e2c0506b7.jpg
Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.Olay, 19 Ağustos 2025 sabahı, TBMM Çankaya Kapısı yakınlarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, şüphelinin Mersin'de hurdacılık yaptığı ve ÖTV indirimi beklentisiyle bu eylemi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. Fidan'ın psikolojik tedavi gördüğü ve hırsızlık, tehdit, resmi belgede sahtecilik gibi 16 farklı suç kaydı bulunduğu belirtildi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101386/44/1013864463_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_38d2cc9520369d2fd53fbb69ea080ca2.jpg
TBMM önünde 'beyaz Toros' yakan şahıs tutuklandı
12:38 20.08.2025 (güncellendi: 12:46 20.08.2025)
Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Olay, 19 Ağustos 2025 sabahı, TBMM Çankaya Kapısı yakınlarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, şüphelinin Mersin'de hurdacılık yaptığı ve ÖTV indirimi beklentisiyle bu eylemi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. Fidan'ın psikolojik tedavi gördüğü ve hırsızlık, tehdit, resmi belgede sahtecilik gibi 16 farklı suç kaydı bulunduğu belirtildi.