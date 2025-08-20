Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/tbmm-onunde-beyaz-toros-yakan-sahis-tutuklandi-1098718853.html
TBMM önünde 'beyaz Toros' yakan şahıs tutuklandı
TBMM önünde 'beyaz Toros' yakan şahıs tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T12:38+0300
2025-08-20T12:46+0300
haberler
toros
tbmm
türki̇ye
ankara
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
mersin
i̇çişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101386/44/1013864463_0:117:1025:693_1920x0_80_0_0_aabc6ee32a0ca2bf78c31a1e2c0506b7.jpg
Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.Olay, 19 Ağustos 2025 sabahı, TBMM Çankaya Kapısı yakınlarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, şüphelinin Mersin'de hurdacılık yaptığı ve ÖTV indirimi beklentisiyle bu eylemi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. Fidan'ın psikolojik tedavi gördüğü ve hırsızlık, tehdit, resmi belgede sahtecilik gibi 16 farklı suç kaydı bulunduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/balikesirde-4-bine-yakin-artci-oldu-deprem-firtinasi-dinecek-mi-artcilar-ne-zaman-biter-1098716995.html
türki̇ye
ankara
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101386/44/1013864463_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_38d2cc9520369d2fd53fbb69ea080ca2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, toros, tbmm, ankara, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), mersin, i̇çişleri bakanlığı
haberler, toros, tbmm, ankara, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), mersin, i̇çişleri bakanlığı

TBMM önünde 'beyaz Toros' yakan şahıs tutuklandı

12:38 20.08.2025 (güncellendi: 12:46 20.08.2025)
© AA / ArşivTBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
© AA / Arşiv
Abone ol
Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Olay, 19 Ağustos 2025 sabahı, TBMM Çankaya Kapısı yakınlarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, şüphelinin Mersin'de hurdacılık yaptığı ve ÖTV indirimi beklentisiyle bu eylemi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. Fidan'ın psikolojik tedavi gördüğü ve hırsızlık, tehdit, resmi belgede sahtecilik gibi 16 farklı suç kaydı bulunduğu belirtildi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
SON DEPREMLER
Balıkesir'de 4 bine yakın artçı oldu: Deprem fırtınası dinecek mi? Artçılar ne zaman biter?
12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала