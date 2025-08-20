https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/tbmm-onunde-beyaz-toros-yakan-sahis-tutuklandi-1098718853.html

TBMM önünde 'beyaz Toros' yakan şahıs tutuklandı

TBMM önünde 'beyaz Toros' yakan şahıs tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T12:38+0300

2025-08-20T12:38+0300

2025-08-20T12:46+0300

haberler

toros

tbmm

türki̇ye

ankara

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

mersin

i̇çişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101386/44/1013864463_0:117:1025:693_1920x0_80_0_0_aabc6ee32a0ca2bf78c31a1e2c0506b7.jpg

Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.Olay, 19 Ağustos 2025 sabahı, TBMM Çankaya Kapısı yakınlarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, şüphelinin Mersin'de hurdacılık yaptığı ve ÖTV indirimi beklentisiyle bu eylemi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. Fidan'ın psikolojik tedavi gördüğü ve hırsızlık, tehdit, resmi belgede sahtecilik gibi 16 farklı suç kaydı bulunduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/balikesirde-4-bine-yakin-artci-oldu-deprem-firtinasi-dinecek-mi-artcilar-ne-zaman-biter-1098716995.html

türki̇ye

ankara

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, toros, tbmm, ankara, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), mersin, i̇çişleri bakanlığı